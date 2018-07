Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Am Tag der deutschen Einheit kommt es zum baden-württembergischen Derby. Und eines steht vor dem Duell am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim ohnehin fest: Sowohl für die TSG 1899 Hoffenheim als auch für den VfB Stuttgart ist es eine höchst brisante Partie, denn keines der beiden Teams kann sich eine weitere Niederlage am achten Spieltag leisten. "Ein Sieg löst oftmals die Stimmung - ein bisschen", sagte TSG-Trainer Markus Gisdol am Donnerstag. Selbstverständlich hat das 3:1 beim FC Augsburg gut getan, doch wie stabil oder fragil das Hoffenheimer Gebilde tatsächlich ist, darüber werden letztlich erst die 90 Minuten in der nicht ganz ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena (noch sind 300 Tickets zu haben) Aufschluss geben.

Hintergrund Die bisherige Bilanz Vor dem 15. Spiel gegeneinander in der Bundesliga liegen die Schwaben vorne: Sechs Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen - bei einem Torverhältnis von 23:21 aus Stuttgarter Sicht. Positiv allerdings der TSG-Trend: Die letzten drei Derbies gewann ausnahmslos Hoffenheim. Im Trikot der Metropolregion Besondere Ereignisse erfordern besondere [+] Lesen Sie mehr Die bisherige Bilanz Vor dem 15. Spiel gegeneinander in der Bundesliga liegen die Schwaben vorne: Sechs Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen - bei einem Torverhältnis von 23:21 aus Stuttgarter Sicht. Positiv allerdings der TSG-Trend: Die letzten drei Derbies gewann ausnahmslos Hoffenheim. Im Trikot der Metropolregion Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen: Erstmalig in ihrer Bundesliga-Geschichte trägt die TSG ein dunkelblaues Sondertrikot mit dem Logo der "Metropolregion Rhein-Neckar". Hauptsponsor SAP verzichtet auf das eigene Markenzeichen im Brustbereich der Spieler. So könnten sie beginnen Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Süle, Bicakcic, Toljan - Schwegler, Polanski - Uth (Rudy), Schmid - Volland, Kuranyi (Vargas). Stuttgart: Tyton - Klein, Sunjic, Baumgartl, Insua - Serey Dié, Gentner - Harnik, Didavi - Werner, Ginczek. Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach). jog

Man hat im Trainings- und Geschäftsstellenzentrum in Zuzenhausen schon kurzweiligere Pressekonferenzen erlebt. Die Anspannung war buchstäblich spürbar. Gisdols Antworten fielen eher kurz und knapp aus - und der nach ihm erschienene Innenverteidiger Ermin Bicakcic sorgte dank seines typischen Fußballerjargons für leichte Verwunderung bei den Medienvertretern. "Die Stimmung ist in der Kabine ganz ausgelassen und ganz gut", verriet Bicakcic mit ernsthafter Miene, "Sie können sicher sein, dass wir einen ordentlichen Schlachtplan gegen diese Truppe haben werden."

Wie der morgen aussehen könnte, wollte weder Bicakcic noch Gisdol verraten. Beim TSG-Trainer ist dies um so mehr verständlich, als die Startaufstellung im vierten Heimspiel noch unklar ist. Eduardo Vargas hat sich in Augsburg eine schmerzhafte Innenbandverletzung am Knöchel zugezogen, Sebastian Rudy plagt seit dem Remis gegen den BVB eine Oberschenkelverhärtung. "Hinter beiden steht ein großes Fragezeichen", meinte Gisdol dazu. Also müssten sowohl auf der Sechserposition als auch an vorderster Front Veränderungen vorgenommen werden. Sollte der kleine Chilene Vargas ausfallen, könnte Altmeister Kevin Kuranyi (33) in die Anfangself zurückkehren. "Ich muss arbeiten und nicht reden", hat sich Kuranyi selbst seit Wochen einen Maulkorb angelegt.

Für den Deutsch-Brasilianer lief es bislang extrem unglücklich. Für einen Einsatz gegen den Verein für Bewegungsspiele, den Kuranyi zwischen 1997 und 2005 aus der Innenansicht kennengelernt hat, bräuchte ihn Gisdol überhaupt nicht motivieren. Kuranyi leistet auf dem Trainingsgelände Sonderschichten, kümmert sich trotz der sportlichen Rivalität um Vargas und nutzt jede Gelegenheit, um den Mannschaftsgeist der TSG zu stärken. Dass er nun seine Anführerrolle auf dem Rasen zeigen möchte, liegt auf der Hand. Eine Heldentat im direkten Aufeinandertreffen mit dem VfB würde seine gefallenen Aktien schlagartig wieder steigen lassen.

Markus Gisdol warnte unterdessen ausdrücklich vor den taumelnden Stuttgartern. "Es ist keine einfache Situation. Auf den Punkt gebracht: Der VfB ist offensiv sehr gut, defensiv sehr anfällig, insgesamt aber ein sehr gefährlicher Gegner - gerade auch zu diesem Zeitpunkt", ordnete Gisdol die Zorniger-Schützlinge und generell die Lage in der Liga ein.

Aus der Landeshauptstadt gab es bereits zwei Tage vor dem Anpfiff Störfeuer. "Der Zauber verflogen, das Verhältnis abgekühlt", titelte die Stuttgarter Zeitung einen Artikel über die TSG 1899. Darin heißt es, dass das Verhältnis zwischen Klubeigner Dietmar Hopp und Gisdol in Schieflage geraten sei. Atmosphärische Störungen werden dem Kraichgauklub attestiert. Was freilich unterm Strich zählt, sind die nackten Ergebnisse. Für "Hoffe" und den VfB - für Gisdol und Zorniger. Der diesjährige Tag der deutschen Einheit kann in Sinsheim zum Tag der Wahrheit werden ...