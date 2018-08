Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Das Wort zum Samstag stammte von Dr. Markus Merk. Der 52-jährige Zahnarzt und Ex-Fifa-Schiedsrichter aus Kaiserslautern sagte zusammenfassend: "Heute wurden von vielen Menschen viele Fehler gemacht." Dies galt beim munteren 4:3 (2:1) der TSG 1899 Hoffenheim über Hannover 96 für einen Teil der insgesamt 28 Akteure, aber eben auch für das Referee-Gespann um Dr. Felix Brych. Der Jurist aus München, der am 18. Oktober 2013 das Phantomtor für Bayer Leverkusen in Sinsheim gegeben hatte und somit der Werkself zum 2:1-Erfolg verhalf, musste nach 93 Minuten und vor 22.716 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena heilfroh sein, dass es beim Ende der kleinen Hoffenheimer Herbst-depression und richtigen Resultat blieb.

Brych und seine Assistenten Mark Borsch, Stefan Lupp und Christian Bandurski (vierter Offizieller) lagen bei mehreren relevanten Szenen einfach daneben. Doch TSG-Cheftrainer Markus Gisdol blieb diesmal milde gestimmt. "Der Schiedsrichter hat schon entscheidende Sachen falsch gemacht, doch auch wir machen genügend Fehler."

Das stimmt. Freilich machen die Blau-Weißen auch vieles richtig, vor allem in der Offensive. Die Treffer von Schwegler (19.), Volland (37.), Polanski (59.) waren allesamt sehenswert, das 4:2 von Süle (63.) sorgte zumindest für Diskussionsstoff. Bei der Freistoßflanke von Schwegler standen zwei Akteure der TSG definitiv im Abseits, doch sie blieben eher passiv. Merk sagte, die Schiedsrichter seien dazu angehalten, "abzuwarten wer den Ball bekommt". Und über Süles Kniescheibe könne man nicht reden. Hans-Dieter Krieg, Heidelbergs oberster Schiedsrichter, gab eine Einschätzung: "Das sind ganz knifflige Entscheidungen. Für einen Abseitspfiff würde die Fußspitze schon ausreichen und generell wird eher für den Angreifer entschieden, wenn der Torwart nicht behindert wird." Niklas Süle köpfte, 96-Torhüter Ron-Robert Zieler ließ den Ball unterm Körper ins Netz flutschen. Für "Hoffes" Innenverteidiger sollte die Welt später in der Mixed Zone in Ordnung sein. "Vielleicht kann der Herr Zieler den auch halten", ordnete Jungspund Süle den unglaublich wichtigen Sieg ein, "wir hätten heute 8:7 gewinnen können, auch das wäre mir scheißegal gewesen."

Ob ein 8:7 auch das Nervenkostüm des Hoffenheimer Trainerteams ausgehalten hätte, steht auf einem anderen Blatt. Denn das was in den ersten neun Partien funktionierte, nämlich die Balance zwischen Angriff und Abwehr, ist offensichtlich aus dem Lot geraten. Oliver Baumann hat in den letzten vier Spielen 14 Mal hinter sich greifen müssen. "Ich will da nichts schönreden", erkannte Markus Gisdol das Hauptmanko, "insgesamt bekommen wir zu viele Gegentore." Beim 2:1 (43.) der Hannoveraner durch Ex-KSCler Lars Stindl sahen Bicakcic, Beck und Baumann alles andere als glücklich aus. Andererseits irrten Brych und Co. gleich doppelt: Manuel Schmiedebach und nicht Jin-Su Kim hatte den Ball ins Seitenaus gespielt - und Schmiedebach war zu allem Überfluss ein falscher Einwurf unterlaufen.

Gegen den zwischenzeitlichen Ausgleich von Joselu (52.) konnte "Hoffe" nichts machen - der Spanier vollendete eine Traumkombination der Gäste. Tragisch der Abwurf von Baumann direkt vor die Füße von Sobiech, und Lars Stindl, der beste Akteur auf dem Feld, schob zum 4:3 (86.) ein. Ein ärgerlicher Faux-pas, so dass es laut Gisdol "hinten raus noch ein bisschen zittrig für uns wurde."

TSG-Keeper Baumann gab sich nach dem Abpfiff selbstkritisch. "Zwei schmeiß ich mir selber rein", redete er Klartext und zog eine für ihn persönlich niederschmetternde Bilanz: "Einen Ball gehalten, ein paar Aktionen im Spielaufbau - das war's dann." Baumann und sein Gegenüber Zieler sollten an diesem turbulenten Flutlicht-Abend Leidensgenossen sein. Beim Freistoß von Pirmin Schwegler - Brych hätte nach dem Foul von Sakai an Volland im Sechzehner allerdings auf den Elfmeterpunkt deuten müssen - wurde ihm die Sicht verstellt, so dass der Knaller im Torwarteck einschlug. Vom "komischen Ding" (Zieler) von Eugen Polanski ließ er sich überraschen. Polanskis Bogenlampe zum 3:2 fiel exakt zum richtigen Zeitpunkt.

Manager Alexander Rosen sprach erleichtert vom "psychologischen Faktor" dreier Niederlagen, die sich eben nicht so leicht abschütteln lassen. Unterm Strich stehen freilich 20 Pluspunkte nach 13 Spieltagen sowie die Hoffenheimer Aussicht, sich in der Vorweihnachtszeit in Dortmund, gegen Frankfurt, Leverkusen und in Berlin zu beschenken. "Wenn man von der Einzelbetrachtung aufs große Ganze kommt, dann sieht das alles sehr ordentlich aus", analysierte Rosen. Die Sky-Superexperten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Dietmar Hamann fanden den Ausflug nach Sinsheim übrigens höchst unterhaltsam. Frei nach "Loddar": Dolle Dore, schwache Dorhüter, schwacher Schiri. Also ein Festival der Fehler und Feinheiten, die die Fanherzen höher schlagen ließen. Zum Schluss atmete Baumann kräftig durch - und bedankte sich bei seinen TSG-Jungs.