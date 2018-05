Von Achim Wittich

Bremen. Fast schon trotzig sprach Robin Dutt seinen Schlusssatz in den Katakomben des kultigen Weserstadions: "Wir haben eine gute Mannschaft!" Der Trainer des SV Werder Bremen hat's nicht einfach beim klammen vierfachen deutschen Meister, der mittlerweile nur noch Bundesliga-Mittelmaß verkörpert. Schon vorm Duell gegen die aufstrebenden Hoffenheimer hatte der ehemalige DFB-Sportdirektor, und damit Vorgänger von Hansi Flick, angekündigt: "Uns schlägt man nicht einfach so im Vorbeigehen." Gesagt, getan.

Denn nach 90 zum Teil arg hitzigen Minuten konnte Dutts Kollege Markus Gisdol auch bei seinem dritten Anlauf als Chefcoach keinen Sieg bei den Grün-Weißen feiern. Nein, dieses 1:1 dürfen die Hoffenheimer letztlich sogar als einen Erfolg verbuchen, weil sie nach einer dominant geführten ersten Hälfte "komplett den Plan verloren hatten", wie der angeschlagene Angreifer Kevin Volland (siehe unten) kurz nach Spielschluss vortrefflich analysierte.

Dabei sah es 45 Minuten lang vor wieder einmal sensationellen Werder Fans - knapp 39.000 Anhänger peitschten ihre Lieblinge unverdrossen nach vorne - so aus, als ob er mit seinen Kollegen einen Durchmarsch hinlegen könnte. Keine Frage: Die besseren Fußballspieler stehen in den Reihen der Kraichgauer. Ohne zu glänzen hielten Brasiliens Roberto Firmino mit seinen Mitspielern den Gegner zunächst auf Distanz. Kein Wunder, dass es auch der Ballkünstler höchstpersönlich war, der nach einem ganz feinen Pass von Rudy sein Zaubertor bejubeln durfte (19. Minute).

Jetzt hätte "Hoffe" gegen die spielerisch arg limitierten Werderaner nachlegen müssen. Doch nicht selten sahen die erstaunten Besucher ein wahres Kopfball-Varieté, wenn das Bällchen von einer Stirn zur nächsten flog, fröhlich zwischen den Grün-Weißen und Grau-Blauen hin und her - überraschend viele Bogenlampen, die in den verhangenen Bremer Nachmittagsimmel hinaufschossen, inklusive. Schön war's nicht.

Doch Dutt erinnerte seine Profis in der Halbzeit an die eigenen Worte und urplötzlich entfaltete Werder genau diese Wucht, die Gisdol vorher befürchtet hatte. Fast schon fatal, dass just in dem Moment, als Bremen die Intensität erhöhte, die TSG - warum nur? - zurückwich. "Wir haben viel zu schnell die Bälle wieder verloren", haderte "Eisen"-Ernim Bicakcic. Er war noch Hoffenheims Bester, weil gnadenlos zu sich und dem Gegner. Schade, dass nicht alle von seinen Kollegen den Kampf annahmen und 1899 deshalb nach dem Ausgleich durch Alejandro Galvez (59.) fast noch Schiffbruch erlitten hätte. Allein der eingewechselte Nils Petersen musste dreimal (79./86./87.) das Runde im Eckigen von TSG-Torhüter Oliver Baumann versenken, einmal stand ihm dabei der Pfosten im Weg. Dazwischen vernaschte Franco Di Santo (81.) "Hoffes"-Kapitän Andreas Beck - um dann das Spielgerät über das Tor zu jagen. Dutt verzweifelte, auch weil er sich zumindest einen Elfmeterpfiff für sein Team erwünscht hätte. Das allerdings quittierte Markus Gisdol auf der Pressekonferenz nur mit einem süffisanten Lächeln.

Alexander Rosen, Hoffenheims Direktor Profifußball, machte es kurz darauf Kevin Volland nach und traf bei seiner Analyse ebenfalls mittenrein: "Das ist ein Punkt, den wir gerne mitnehmen. Wir fahren nicht mit einem schlechten Gefühl nach Hause." Rosen hatte kurz vor Ende der Sommer-Wechselfrist noch ein weiteres Ausleihgeschäft zu vermelden. Tobias Weis, einst Mitglied der legendären Trainingsgruppe 2, wechselt für ein Jahr zum VfL Bochum in die Zweite Liga.

Für Weis geht es also nach unten, "Hoffe" bleibt nicht ganz oben in der Tabelle: Denn nur so im Vorbeigehen schlägt man in der Bundesliga kein Team.