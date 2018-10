Heidelberg. (enze) Bis zur letzten Minute waren die Hoffenheimer mit Kaderbereinigung und Altlastenproblemen beschäftigt. Seit Frühsommer schaffte es Profifußball-Direktor Alexander Rosen, 19 Spieler abzugeben. Gestern wurde die Ausleihe von Mittelfeldakteur Tobias Weis, 29, an den Zweitligisten VfL Bochum perfekt gemacht. Dagegen fand sich für Angreifer Knowledge Musona, 24, kein Abnehmer.

1899 Hoffenheim, Zugänge:

Oliver Baumann (SC Freiburg)

Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig)

Jin-Su Kim (Albirex Niigata)

Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt)

Adam Szalai (FC Schalke 04)

Janik Haberer (SpVgg Unterhaching)

Steven Zuber (ZSKA Moskau)

Abgänge:

Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach)

Eren Derdiyok (Kasimpasa Spor)

Edson Braafheid (Lazio Rom)

Joselu, Stefan Thesker, Kenan Karaman (alle Hannover 96)

Robin Szarka (Energie Cottbus)

Andreas Ludwig (VfR Aalen)

Joseph-Claude Gyau (Borussia Dortmund)

Tim Paterok (Wormatia Worms)

Michael Gregoritsch, Tobias Weis (beide ausgeliehen an VfL Bochum)

Filip Malbasic, Bruno Nazario (beide ausgeliehen an Legia Danzig)

Vincenzo Grifo (ausgeliehen an FSV Frankfurt)

Sandro Wiesner (ausgeliehen an FC Aarau)

Afriyie Acquah (Leihvertrag verlängert mit AC Parma)

Luis Advincula (Leihvertrag verlängert mit Sporting Cristal Lima)

Boris Vukcevic (vereinslos)