München. (dpa) Hoffenheim befürchtet keinen Ausfall seiner beiden angeschlagen ausgewechselten Torschützen Anthony Modeste und Sejad Salihovic. "Ich denke, beides sind einfach jetzt Erscheinungen am Ende der Englischen Wochen, wo die eine oder andere Müdigkeit zu spüren ist", sagte Trainer Markus Gisdol am Samstag nach dem 3:3 seines Teams beim FC Bayern München.

Die Einsätze der beiden Offensivkräfte in der nächsten Woche bei Hertha BSC seien nicht gefährdet, sagte der Coach der Kraichgauer. Modeste war in der 32. Minute gegen Tarik Elyounoussi ausgetauscht worden. Für Salihovic war in der 60. Minute Kai Herdling gekommen.