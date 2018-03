Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Die TSG 1899 Hoffenheim steht vor der spannendsten Woche in ihrer jungen Bundesliga-Historie. Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der Kraichgauklub den Hamburger SV, in einer Woche müssen die Gisdol-Schützlinge bei keinem Geringeren als dem Meister der beiden vergangenen Jahre und dem frischgebackenen Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund antreten. Ob es am Ende doch noch reicht? Für den rettenden Platz 15? Oder zumindest für den Relegationsrang, der zu einer Saisonverlängerung am 23. und 27. Mai gegen den Zweitliga-Dritten berechtigt?

Es ist ein äußerst schmaler Grat, auf dem "Hoffe" seit Wochen und Monaten wandelt. Trainer Markus Gisdol (43) und Alexander Rosen (34), Leiter Profifußball, fungieren als Nachlassverwalter von Ex-Trainermanager Markus Babbel und Ex-Manager Andreas Müller, unter deren Personalpolitik der Verein nach wie vor leidet. Kein leichter Job für das Gespann, das den Spagat zwischen prekärer Tabellensituation und unerlässlicher Zukunftsplanung auszuhalten hat. Über das Binnenverhältnis und die bevorstehenden Entscheidungsprozesse der Verantwortungsträger sagt Rosen: "Wir sind ein Team. Wir diskutieren alle sportlichen Entwicklungen auf Augenhöhe. Niemand spielt hier den Zampano." Als erfahrener Spieler hat Rosen den heutigen Weggefährten Gisdol vor einigen Jahren in Hoffenheims U 23 bereits erlebt. "Er war mein bester Trainer", so der gebürtige Augsburger Rosen über den gebürtigen Geislinger Gisdol.

Die Rettungsmission birgt Gefahren. Die TSG muss Zählbares holen, womöglich gar sechs Punkte in den restlichen beiden Saisonpartien, je nachdem, was sich in den anderen Stadien tut. Ein "Fotofinish" ist nicht auszuschließen. Die Konferenzschaltung der diversen Radiosender wird am Pfingstwochenende gewiss maximale Aufmerksamkeit genießen. Mehr Dramatik im Klassenkampf geht kaum ...

Das 85. Bundesliga-Heimspiel der Nordbadener gegen den wankelmütigen HSV soll nach knapp fünfjähriger Erstliga-Zugehörigkeit möglichst nicht das vorläufig letzte sein. Schafft "Hoffe" tatsächlich das "kleine Wunder" des Verbleibs in Deutschlands Beletage, dann täten sich Gisdol und Rosen hinsichtlich der Kaderplanung leichter. Akteure wie Kevin Volland, Roberto Firmino, Sejad Salihovic oder Kapitän Andreas Beck, der eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt, sollen weiter an 1899 gebunden werden.

Im Abstiegsfall wird hingegen Kontinuität schier unmöglich sein. Dann droht sich das Personalkarussell schnell und heftig zu drehen. Was den vom VfB Stuttgart umworbenen Sebastian Rudy anbetrifft, hat Gisdol ein erstes Zeichen gesetzt: "Rudy bekommt von mir einen Stempel auf die Brust. Und da steht ganz groß unverkäuflich drauf!" Hoffenheims Mittelfeldmann sei nur als Beispiel erwähnt, deshalb schickt der Trainer vorsorglich hinterher: "Alle Spieler, die wir behalten wollen, sind unverkäuflich." In puncto Finanzen herrscht bekanntlich beim von Dietmar Hopp massiv unterstützten Klub keine Not. Der Abstieg dürfte als "Betriebsunfall" eingestuft werden. Angesichts großzügiger Investitionen und einer herausragenden Infrastruktur könnte das logische Ziel nur die baldige Rückkehr in die Bundesliga sein.

Mit dem Konjunktiv will sich (noch) keiner bei der TSG beschäftigen. Zu Recht, denn die Sympathiewerte sind seit der Installierung des Duos Gisdol/Rosen spürbar gestiegen. "Es ist wieder Leben drin", konstatiert Gisdol und schließt Mannschaft wie Anhänger mit ein. Manch einer der Dauerkartenbesitzer, der seine Tickets aus Frust verschenkt hatte, bereut dies inzwischen. Der aggressive Stil der Gisdol-Elf verbreitet Lust auf erstklassigen Fußball in einer "erstklassigen Region", wie der Werbefeldzug der Hoffenheimer zuletzt suggerierte.

Auf die TSG warten heute und in einer Woche die schwersten Prüfungen seit dem Aufstiegsjahr 2008 unter Ralf Rangnick. Das Wohl und Wehe der TSG hängt von den nächsten 180 Minuten ab.