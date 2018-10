Mienenspiel: Hoffenheims Trainer Huub Stevens und Kevin Volland an der Seitenlinie in München (r.). Nach der 0:2-Niederlage ist der Nationalstürmer genau wie der vor ihm eingewechselte Steven Zuber (Nr. 17) tief enttäuscht. Fotos: APF

Von Achim Wittich

München. Schon Ende der vergangenen Woche hatte es sich bei einer Trainingseinheit angedeutet. Hoffenheims Trainer Huub Stevens ließ beim Trainingsspiel Eduardo Vargas, Jiloan Hamad und Jonathan Schmid nebeneinander agieren, positionierte davor Neuzugang Andrej Kamaric. Sollte Kevin Volland, Aufsteiger der vergangenen Saison und EM-Kandidat für Frankreich, beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München gar nur auf der Bank sitzen?

Am frühen Sonntagabend wurde diese Vermutung zur Gewissheit, der Niederländer ließ den formschwachen 23-jährigen Marktoberdorfer in der ausverkauften WM-Arena fast achtzig Minuten auf der Bank schmoren. Doch damit nicht genug: Knapp zehn Minuten, bevor der TSG-Coach Volland doch noch auf den regendurchtränkten Rasen auflaufen ließ, wechselte er zunächst Steven Zuber (für Kramaric) und Nadiem Amiri (für Hamad) ein - eine schallende Ohrfeige für TSG-Publikumsliebling Volland. "Wenn Kevin seine Leistung bringt, habe ich kein Problem damit. Aber wenn er sie nicht bringt, kann es auch sein, dass er nicht spielt", beantwortete Stevens die Frage nach dem Grund für seine überraschende Maßnahme.

Volland ist mit fünf erzielten Toren in der laufende Runde der beste Torschütze des Abstiegskandidaten. Die Rechnung von Stevens ging nicht auf. Vargas, bisher zentrale Angriffsspitze, konnte bei seiner Versetzung auf die linke Flügelseite, nicht überzeugen. Die rigorose Maßnahme des Nachfolgers von Markus Gisdol darf durchaus als Signal an den Nationalspieler gesehen werden, noch mehr zu tun, um wieder an seine alte Leistungsstärke anknüpfen zu können. In der Hinserie hatte Volland noch damit zu kämpfen, im vergangenen Sommer bei der U 21-EM im Einsatz gewesen zu sein und deshalb nicht optimal vorbereitet in die Spielzeit 2015/16 gehen zu können. Doch Stevens scheint augenscheinlich auch nach der Winterpause mit dem Einsatz und der Verfassung des Hoffenheimer Leitwolfes nicht zufrieden zu sein.

Doch nicht nur Volland hat in München eine Watsch’n verpasst bekommen. Auch Mark Uth, zu Rundenbeginn mit großen Vorschusslorbeeren vom SC Heerenveen gekommen, stand nicht im 18-Mann-Aufgebot. Kevin Kuranyi fehlte ebenfalls.

Stevens hat seit seinem Amtsantritt Ende Oktober aus neun Begegnungen acht Punkte geholt. Der erhoffte Abstiegsretter konnte noch nicht die erhoffte sportliche Wende einleiten. Nach den beiden schweren Auftaktpartien gegen Leverkusen und in München stehen nun gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntag um 17.30 Uhr und beim SV Werder Bremen zwei richtungsweisende Aufgaben bevor. Lebhaft wird bereits unter den 1899-Anhängern diskutiert, was eigentlich passiert, wenn Stevens mit seiner Mannschaft auch gegen diese beiden Mitbewerber um den Klassenverbleib nicht in die Erfolgsspur findet ...

Trotz der immer heikler werdenden Situation, versuchen die TSG-Profis - verständlicherweise - weiterhin Optimismus auszustrahlen. "Auf den letzten beiden Spielen lässt sich aufbauen. Wir müssen das Positive mitnehmen und in den nächsten beiden Partien punkten", sagte Tobias Strobl in den Katakomber der Allianz-Arena. Klar ist: Der Druck auf "Hoffe" wird von Woche zu Woche größer, auch wenn Stevens sagt: "Es zählt die Tabelle nach dem 34. Spieltag."

Bis auf Kramaric verstärkte sich übrigens der Vorletzte während zweiten Wechselperiode nicht. Die Ausleihe des spanischen U 21-Nationalspieler Óliver Torres von Atlético Madrid scheiterte am Veto von Atlético-Trainer Diego Simeone. Dagegen gab Hoffenheim gestern Nicolai Rapp (19) an den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ab. Der Abwehrspieler wechselt auf Leihbasis.