Leogang/Österreich. Mittelfeldspieler Sejad Salihovic hat im Trainingslager von 1899 Hoffenheim in Österreich eine Knieverletzung erlitten. Der 28-Jährige musste am Montag in Saalfelden die Übungseinheit des Fußball-Bundesligisten abbrechen, wie ein Vereinssprecher bestätigte. Mittlerweile gab der Verein bei Facebook bekannt, dass der Spieler eine Innenbandzerrung im rechten Knie hat. Er müsse voraussichtlich nur drei Tage pausieren. (dpa/mün)