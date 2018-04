Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Markus Gisdol, der Cheftrainer der TSG 1899 Hoffenheim, sieht keinerlei Veranlassung für sein Team, sich auf Rang zehn, drei Heimsiegen in Folge (Hamburger SV, VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg) und einem vermeintlich komfortablen Polster von neun Punkten zur Abstiegszone auszuruhen. "Es ist gar nichts durch", sagte Gisdol vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, Rhein-Neckar-Arena) gegen den FSV Mainz 05 und hob mahnend-symbolisch den Zeigefinger, "wenn ich merke, es wird nur ein Prozent nachlässiger trainiert, dann fahre ich brutal dazwischen." 29 Pluspunkte würden sich schön anhören, doch letztlich sei für "Hoffe" in dieser spektakelreichen Saison nichts langweilig oder geregelt. "Mit 29 Punkten ist sicher, dass du absteigst", betätigte sich Gisdol am Donnerstag als gnadenloser Realist und Hobby-Mathematiker.

Zumal die "Nullfünfer" von Trainer Thomas Tuchel als Angstgegner des Kraichgauklubs gelten. In bislang neun Aufeinandertreffen gab es aus TSG-Sicht erst einen Sieg, drei Unentschieden und fünf Niederlagen - eine in der Tat verbesserungswürdige Zwischenbilanz, zu der auch das kuriose 2:2 aus der Hinrunde zählt. Mit 2:0 lag Hoffenheim bereits nach 22 Minuten vorne, dominierte dabei eindeutig das Geschehen in der Mainzer Coface Arena und ließ sich in der Nachspielzeit noch die Butter vom Brot nehmen. Die Treffer von Choupo-Moting (82.) und Noveski (90.+2), nach einer couragierten Kopfballvorlage von Torhüter Heinz Müller, erschütterte Beck und Co. bis ins Mark. "Wir haben die Erinnerungen daran komplett gestrichen", sagte Gisdol, "das hat uns richtig geärgert und sehr weh getan."

Ein Wiederholungseffekt der turbulenten Schlussphase vom 5. Oktober 2013 soll morgen unbedingt vermieden werden. "Das würde uns so nicht mehr passieren - wir sind gereift", so Gisdol im Brustton der Überzeugung.

Zu seiner Einstimmung auf die 13. Heimpartie gegen die "Mainzelmännchen" gehört eine gesunde Portion Respekt vor den taktisch flexiblen Gästen aus Rheinhessen. Längst sei die Tuchel-Elf keine graue Maus oder gar kleine Nummer mehr in der Liga, diese oberflächliche Betrachtungsweise käme ihm vor wie ein "Märchen". Vielmehr habe sich Mainz im sicheren Mittelfeld mit reellen Chancen auf die Europa League etabliert - mit konstant guten Leistungen und einem deutlich erkennbaren Spielstil. Für den ehemaligen "Nullfünfer" Eugen Polanski haben die Rot-Weißen einen gewissen Vorbildcharakter für die TSG. "Was Mainz erreicht hat, dazu hat auch Hoffenheim das Potenzial. Aber das dauert. Diese Verhältnisse haben wir hier erst seit einem knappen Jahr, seit dem Trainerwechsel", konstatierte Polanski.

"Hoffe" muss am Samstag auf Sven Schipplock (Gelbsperre) sowie vermutlich auf David Abraham (Adduktoren) und Tobias Strobl (Gehirnerschütterung) verzichten. Stattdessen baut Gisdol auf Sejad Salihovic in der Anfangsformation: "Seinem Einsatz steht normalerweise nichts mehr im Wege."

Am letzten Tag des Hoeneß-Prozesses durfte ein kurzer Exkurs nicht fehlen. "Es ist schon tragisch. Den Uli mag man, weil er eigentlich ein fantastischer Mensch ist", sagte Gisdol eine halbe Stunde vor der Urteilsverkündung um 14.08 Uhr in München. Das gezeigte Mitgefühl für einen Großen der deutschen Fußballbranche kam authentisch rüber.

Doch unterm Strich dachte Gisdol an die "Herausforderung" des Mainz-Spiels, für das bis Donnerstag 24.000 Karten verkauft worden waren. Die abschließende Ansage fiel unmissverständlich aus. Gisdol: "Du musst voll auf dem Gas bleiben." Ohne Nachlässigkeiten eben ...