Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Die Gemütslage hätte nach 23 Uhr am Dienstagabend kaum unterschiedlicher ausfallen können. Während Rudi Bommer (56), mainfränkischer Trainer des Zweitligisten FC Energie Cottbus, aus seiner Enttäuschung keinen Hehl machte, strahlte sein Hoffenheimer Amtskollege Markus Gisdol (44) überwiegend Zufriedenheit aus. Dabei hatte sein Team die TSG-Verantwortlichen und auch die mitleidenden Fans vor eine harte Geduldsprobe gestellt. Bis in die erste Hälfte der Verlängerung ging beim Bundesligisten aus dem Kraichgau herzlich wenig, ehe ausgerechnet der Jüngste der Blauen dem Zweitrunden-DFB-Pokalspiel die aus 1899-Sicht richtige Richtung gab. "Der Schlüssel war das erste Tor", sagte Gisdol im Stadionbauch - der Türöffner also für das letztendliche 3:0 (0:0) nach Verlängerung.

Wie es so seine Art ist, wollte der TSG-Cheftrainer das 1:0 des gerade mal 18 Jahre alt gewordenen Niklas Süle und dessen Leistung nicht überbewertet wissen. Gisdol verallgemeinerte schnell: "Wir scheuen uns nicht, die jungen Spieler reinzuschmeißen." Wenn es so funktioniert wie vorgestern, dann um so besser. Der 1,95 Meter große Frankfurter Süle, seit etwas mehr als dreieinhalb Jahren in der nordbadischen Provinz, rückte durch den Ausfall von Stammkraft David Abraham in die Startelf und machte seinen Job sehr ordentlich. Wie er den Moment antizipierte und den Abpraller entschlossen in die Maschen drosch, spricht für sein gestiegenes Selbstvertrauen.

Neben Süle musste vor 11 579 Besuchern in Sinsheim vor allem Ersatzkeeper Jens Grahl hervorgehoben werden, der zwei Tage nach seinem 25. Wiegenfest eine tadellose Vorstellung bot. Grahl pflückte alle hohen Bälle runter, war in den kniffligen Szenen stets zur Stelle und vermittelte seinen Vorderleuten wohltuende Sicherheit. Als Stürmer Kevin Volland ihn in der Mixed Zone entdeckte, ging sofort der Daumen symbolisch hoch. "Der Jens hat eine sehr souveräne Leistung gezeigt", lobte Volland den Casteels-Vertreter.

Grahl selbst hatte sich enorm über seine 120-minütige Spielzeit und Gisdols Vertrauensbeweis gefreut. "Ich habe meinen Teil beigetragen. Das Wichtigste ist aber, dass wir 3:0 gewonnen haben und eine Runde weiter sind", sagte Grahl bescheiden. Mehr oder weniger konnte das jeder Hoffenheimer Akteur unterstreichen, zumal nach einem zähen Pokalabend, der erst in den beiden Verlängerungshälften durch die Treffer von Süle (95.), Firmino (103.) und Schipplock (117.) späte dramaturgische Höhepunkte bot.

Energie-Coach Rudi Bommer verstand beim Blick auf die Anzeigetafel die Welt nicht mehr. "Das klare Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider", so Bommer mit sauertöpfischer Mimik, "das ist für uns natürlich deprimierend."

Die Laune sollte beim Gedanken an die 620 Kilometer Heimreise in den Spreewald nicht gerade steigen. "Wir fahren mit dem Bus bis morgen früh um sechs", berichtete Bommer und fügte eine Fußnote ("nicht einfach ist das") an.

Hoffenheim freut sich hingegen auf den Liga-Knüller am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 - und ist zudem gespannt auf die Pokal-Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau. "Wenn du weitergekommen bist", sagte Volland mit einem schelmischen Grinsen im Baseballkappen-Gesicht, "ist das doch immer cool mit der Auslosung."

Fortüne braucht man natürlich auch. Fünf Mal in seiner jungen Historie stand die TSG bislang im Viertelfinale, aber noch nie in einem Halbfinale. Energie Cottbus liegt in der Pokalstatistik vor "Hoffe": 1997 unterlag man im Endspiel dem VfB Stuttgart unter Jogi Löw mit 0:2, 2011 (Halbfinale) schien "Berlin, Berlin" greifbar nah. Aber diese Daten und Fakten dürften an der schwierigen Gemütslage der Lausitzer nach vier Halbzeiten im Kraichgau nichts geändert haben ...