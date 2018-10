Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Die Reaktionen hätten nach dem irren 2:4 (0:0) zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FSV Mainz 05 kaum gegensätzlicher ausfallen können. Auf der einen Seite suchten die Kraichgauer nach Erklärungen, warum sie ein scheinbar gewonnenes Duell noch aus der Hand gaben - und fanden sie nicht. Tatsache ist: "Hoffe" gilt nach dem neuerlichen kollektiven Einbruch als Wiederholungstäter. Zum fünften Mal in dieser Saison versemmelten die Gisdol-Schützlinge eine eigene 2:0-Führung, beim 4:4 gegen Werder Bremen wurden sie gar gleich zwei Mal Opfer des Laissez-faire. Die Süddeutsche Zeitung beschrieb "das flatterhafte Wesen" der TSG. Dies sei nach wie vor ein prägender Charakterzug des aktuellen Teams.

Auf der anderen Seite freuten sich die Mainzer fast demütig über ihren jüngsten Coup. Sie gelten zu Recht als Bundesliga-Facharbeiter für Aufholjagden. Die Allgemeine Zeitung aus der Landesmetropole Mainz titelte begeistert: "Die Wiederauferstehungsexperten drehen beim 4:2 gegen Hoffenheim ein quasi verlorenes Spiel."

Die "Nullfünfer" kletterten dank ihres zwölften Saisonsieges auf Rang fünf des Tableaus und dürfen nunmehr von einer Europa-League-Teilnahme träumen. Beim selbsternannten Karnevalsverein scheint Vieles zu passen, vor allem in Sachen Mentalität und Moral ist die Tuchel-Elf den Hoffenheimern ein Stück voraus. "Wir werden diese Rückrunde durchziehen und nie locker lassen in unserem Willen", kündigte FSV-Trainer Thomas Tuchel an.

Im Bauch des Sinsheimer Stadions hatte Tuchel eine Erkenntnis zum Besten gegeben, die die verrückte Dramaturgie treffend zum Ausdruck brachte: "Manche Spiele gewinnt man, weil man sie gewinnt." Diese Erfolgshaltung ist bei "Hoffe" nur bedingt vorhanden - und deshalb scheint der Dorfverein, bei sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz, noch nicht ganz aus dem Schneider zu sein. 29 Punkte aus 25 Spielen sind nun mal kein Ruhekissen und 56 Gegentore ein Alarmsignal. "Mit 29 Punkten steigst du ab", sagte Kevin Volland. Und Eugen Polanski warnte eindringlich: "Nicht jeder hat verstanden, in welcher Lage wir sind. Die Liga ist bei weitem nicht gelaufen."

Die TSG 1899 hat anscheinend ein massives mentales Problem. Fällt ein Gegentor, dann bricht das Spielsystem von einer Sekunde auf die andere zusammen.

Eine neuerliche Zittersaison wäre freilich kontraproduktiv für die weitere Entwicklung und nahe Zukunft der jungen Truppe. Mit dem Abgang von Roberto Firmino wird gemeinhin gerechnet. Und ob Kevin Volland gehalten werden kann, dürfte bei ihm auch an den sportlichen TSG-Perspektiven liegen. Gleiches gilt für Kapitän Andreas Beck. Man vermag sich gut vorzustellen, wie sich Volland und Beck gegenseitig fragen: "Bleibst du eigentlich?"

Bei Andy Beck, einem vernünftigen und seriösen Profi, spielen sowohl die wirtschaftliche Seite als auch die sportlichen Aussichten eine zentrale Rolle. Um so mehr, als er am 13. März 27 Jahre alt wurde. Aus Sicht der TSG ist der Fall Beck recht klar. "Andreas nimmt nicht nur sportlich, sondern auch als Typ eine tragende Rolle in unserer Mannschaft ein. Deshalb wollen wir ihn gerne bei uns behalten. Ihm liegt ein konkretes Angebot vor", sagt Manager Alexander Rosen.

Es spricht für sich, dass Sympathieträger Beck um Bedenkzeit gebeten hat. Er möchte den weiteren Werdegang des unberechenbaren Vereins abwarten.