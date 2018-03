Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Beide Serien haben gehalten: Die TSG 1899 Hoffenheim wartet weiterhin auf einen Sieg, Borussia Dortmund bleibt in der Bundesliga ungeschlagen. Nach dem 1:1 (1:0) gestern Abend in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena hatten beide Mannschaften das Gefühl, zwei Punkte verloren und nicht einen Zähler gewonnen zu haben. "Es ist ärgerlich, dass wir nicht mit einem Sieg vom Platz gegangen sind", sagte Hoffenheims Torschütze Sebastian Rudy. Der Mittelfeldspieler hatte kurz vor der Pause die Führung erzielt und somit berechtigte Hoffnungen auf das erste Erfolgserlebnis geweckt.

Baumann: Zwischen den Pfosten immer auf dem Posten. Starker Rückhalt. Kaderabek: Ordentliche Partie des Neuzugangs. Süle: Stets zur Stelle. In der 1899-Abwehr nicht nur wegen seiner Körpermaße überragend. Bicakcic: "Eisen-Ermin" machte seinem Spitznamen alle Ehre. Muss in der 77. Minute per Kopf das 2:1 machen. Toljan: Anfangs unsicher, kämpfte sich ins Spiel. Schwegler: Vorbildlicher Kapitän, grätschte kräftig, marschierte mutig. Rudy: Der Techniker tat dem Hoffenheimer Spiel gut. Erzielte die Führung im Stile eines Torjägers. Polanski: Der Kämpfer war diesmal stärker im Meckern als im Spielen. Volland: Erster Torschuss schon nach 39 Sekunden. Wirbelte wie zu seinen besten Zeiten. Energisch, bissig, zweikampfstark. Aber im Abschluss nicht entschlossen genug (36.). Schmid: Unauffällig. Baute in der zweiten Halbzeit ab. Vargas: Quirlig. Kann so zur Nummer eins im Sturm werden. Jedoch: Riesenchance kurz nach der Pause - endete am Pfosten. Strobl: Ersetzte Polanski (63.), nahm sofort Fahrt auf. Zuber: Kam in der 78. für Rudy. Ohne große Wirkung. Kuranyi: Erhielt nur einen Kurzeinsatz: 89. für Vargas. rol

"Mannomann!", brüllte BVB-Trainer Thomas Tuchel an der Außenlinie (40.) und brachte damit seine Unzufriedenheit über die Vorstellung seiner Schützlinge zum Ausdruck. "Uns hat heute die letzte Konsequenz gefehlt, sei es im Passspiel und in unseren Offensivaktionen", sagte Tuchel hernach.

Hoffenheim begann aus einer defensiven Haltung. Der BVB riskierte ebenfalls nicht allzu viel, sondern lauerte eher auf Patzer der angeschlagenen Hausherren. Besondere Ereignisse? Zunächst Mangelware. Erst in der 36. Minute herrschte hüben wie drüben Aufregung. Erst tankte sich Kevin Volland gegen drei Gästeakteure durch, zielte aber vom Sechzehner aus direkt auf Roman Bürki. Im direkten Gegenzug ging dann der Flachschuss von Marco Reus am langen Pfosten vorbei.

Mit der Zeit und Stück für Stück steigerten sich die Hoffenheimer. Angesichts der prekären Situation machten sie es sehr ordentlich, nahmen der BVB-Torfabrik ihre Wirkung und setzten vor der Pause den entscheidenden Nadelstich. Nach einer blitzschnellen Überbrückung des Mittelfeldes setzte Eduardo Vargas den mitlaufenden Sebastian Rudy ganz hervorragend in Szene, der sich im Eins-gegen-Eins gegen Marcel Schmelzer behauptete und mit einem platzierten Ball an den Innenpfosten zum 1:0 (42.) Bürki bezwang.

Bitter für "Hoffe": Der Chilene Vargas hätte nach einem Blackout von Ginter das 2:0 (51.) machen müssen. Sein Lupfer streifte den Innenpfosten - das Dortmunder stand dabei leer. Die anschließende Abseitsentscheidung gegen den allein aufs Tor zustürmenden Vargas brachte Gisdol arg in Rage. Weil er sich allzu energisch beim Linienrichter beschwerte, wurde der TSG-Trainer auf die Tribüne geschickt. Es kam noch schlimmer: Die Kraichgauer kassierten nach einem Stellungs- und Abstimmungsfehler in der Defensive den Ausgleich. Hummels flankte diagonal, Castro leitete den Ball versiert und selbstlos weiter und Aubameyang vollendete gekonnt mit dem Außenrist (55.).

Beflügelt vom 1:1 wurden die Gäste immer stärker, doch Baumanns großartige Rettungstat gegen Castro (71.) hielt die Blauen im Spiel. Jammerschade, dass Innenverteidiger Bicakcic die vielleicht größte Chance der Partie liegen ließ. Nach einem Rudy-Freistoß köpfte der Bosnier völlig frei aus drei Metern vorbei.

In der zweiten Halbzeit kam vor 29 700 Zuschauern mehr Schwung, Dynamik und auch Dramatik in die Begegnung. "Nach der Pause, das war die beste Phase von uns in dieser Saison", konstatierte TSG-Trainer Markus Gisdol, der in der Pressekonferenz wegen seines Tribünenverweises immer noch zürnte. "Es war klar Abseits und ich habe den Linienrichter nur kurz angefasst", verteidigte sich Gisdol und erinnerte daran, was sich jemand wie Amtskollege Pep Guardiola an der Seitenlinie alles in Richtung Schiedsrichter-Gespann gewöhnlich leistet.

Der BVB regte sich fast genauso auf: Über das Versäumnis, den gewohnten Kombinationsfußball aufzuziehen, sowie über einen nicht gegebenen Elfmeter nach angeblichem Handspiel von Jeremy Toljan (59.).

Fazit: Ein höchst emotionales Bundesliga-Duell, das die Frage nach dem Punktgewinn und dem Punktverlust offen lässt. Dies gilt für Hoffenheim wie auch für Dortmund.