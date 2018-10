Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Andreas Beck (26), Kapitän der akut abstiegsbedrohten TSG 1899 Hoffenheim, trägt vor dem heutigen Saisonfinale (15.30 Uhr) beim Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund gemischte Gefühle in sich. Auf der einen Seite ist da die Freude über die Nominierung von Jogi Löw für die USA-Reise (ab 22. Mai) der Nationalelf, auf der anderen Seite herrscht zum Ausklang der turbulenten Hoffenheimer Saison Alarmstufe rot. "Wenn wir am Ende die Klasse halten", sagt Beck offen, "dann wäre es mir auch wert, womöglich auf die beiden Länderspiele verzichten zu müssen." Dies wiederum würde voraussetzen, dass seine TSG in letzter Sekunde auf den Relegationsplatz rutscht und in die Verlängerung am 23. und 27. Mai gegen den 1. FC Kaiserslautern gehen darf.

Im Falle einer Rettung oder des Abstiegs stünde Becks Comeback bei den "Löwlingen" nichts im Wege, was für den Vollblutsportler allenfalls nur ein kleines Trostpflaster wäre.

Die ganze Konzentration des TSG-Kapitäns gilt dem heutigen Endspiel im Fußball-Mekka Dortmund. "Die Vorzeichen könnten für uns nicht schwieriger sein", meint Beck über das brisante Aufeinandertreffen mit dem BVB und das Fernduell mit Düsseldorf und Augsburg, "unsere Mannschaft war ja schon öfter tot und jetzt werden wir mit einer Entweder-oder-Haltung ins Spiel gehen." Viele Experten hätten "Hoffe" zwischenzeitlich abgeschrieben, viele würden einen Dreier beim Meister von 2011 und 2012 für unrealistisch halten, doch die Ansätze unter Trainer Markus Gisdol "stimmen mich positiv", so Beck, der "Pressesprecher" der Mannschaft. Im RNZ-Gespräch lässt er sich seinen vorsichtigen Optimismus nicht nehmen. Warum auch? Die nähere Zukunft der TSG entscheidet sich vor 80 000 Zuschauern - darunter 3600 Hoffenheimer Fans. Die gesamte Republik blickt gebannt-gespannt aufs BVB-Heiligtum, ob dem badischen Provinzverein eine sportliche Sensation gelingt oder ob er zum vorläufigen Abschied aus der Erstklassigkeit "verkloppt" werden wird.

Andy Beck über eine gewaltige Herausforderung: "Natürlich ist Druck vorhanden und die Situation nicht einfach. Aber es schwingt eine gewisse Demut vor unserem Beruf und vor dieser Aufgabe mit - es ist trotz aller Umstände ein Highlight."

Für Hoffenheim sind solche Spiele und Konstellationen "absolutes Neuland" (Beck). Einmal Siebter, drei Mal Elfter - die dunklen Kellerräume der Liga betrat der finanzkräftige Hopp-Klub bis dato noch nie. Die Gründe für den schleichenden Abwärtsprozess liegen für Beck auf der Hand. Es ist die mangelnde Kontinuität auf allen Ebenen. "Hoffenheim hat viele Jahre nur Positives erlebt", blickt der nach Sejad Salihovic und Tobias Weis dienstälteste TSG-Akteur zurück, "und ein Fehler war sicherlich auch die unnötige Erwartungshaltung vor dieser Saison. Vom ersten Spieltag an standen wir mit dem Rücken zur Wand."

Ein Teambildungsprozess sei angesichts der permanenten Wechsel des Personals kaum möglich gewesen. Das Drücken des Resetknopfes heiße eben nicht, dass das Spannungsfeld zwischen neuen Situationen und alten Mustern gelöst werde. "Es herrschte bei uns eine gewisse Unsicherheit", räumt Beck ein. Der "Captain", seit dem Aufstieg 2008 an Bord, analysiert den erreichten Status quo der einstigen "Kraichgau-Brasilianer" treffend: "Die grundsätzliche Fragestellung lautet doch: Ist ein Abstieg die größte Katastrophe oder die größte Chance des Vereins? Meiner Meinung nach braucht es keinen Abstieg für einen Neuanfang."

Keiner vermag Verbindliches über den Kader für die neue Spielzeit zu sagen. Auch Beck besitzt im Abstiegsfall eine Ausstiegsklausel. Andererseits hält Gisdol große Stücke auf ihn. "Ich habe eine sehr gute Verbindung zu Andy", bekennt Gisdol im Wissen, dass er gerade auch für die Mission sofortiger Wiederaufstieg Eck- und Stützpfeiler braucht. Sie kennen sich schon lange, seit den gemeinsamen Jugendzeiten beim VfB Stuttgart. Ob diese Bande für eine weitere Zusammenarbeit ausreichen?

Ab Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr wissen alle Hoffenheimer Verantwortlichen und Spieler wesentlich mehr. Die ambivalente Gefühlslage wird bei Beck und Co. nach einer Achterbahn-Saison andauern, egal wer nach dem "Finale furioso" in Dortmund bleibt oder geht. Und fast alle werden sich an den tragischen Verkehrsunfall von Boris Vukcevic vom 28. September 2012 erinnern. Andy Beck nachdenklich: "Das mit Boris war sehr schwerwiegend und Tag für Tag Thema in der Mannschaft. Ein immenser Rückschlag." Unmittelbar nach dem Horrorcrash entschied sich "Hoffe", gegen den FC Augsburg (0:0) anzutreten. Dieses "Schicksalsspiel" hat den Weg der TSG 1899 maßgeblich mitgeprägt ...