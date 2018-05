Von Frank Enzenauer

Sinsheim. Guten Gewissens könnte er jetzt vor einem trainingsfreien Tag die Untere Straße betreten. Unbekanntes Terrain sei für ihn die Kneipenmeile in der Altstadt, sagte Oliver Baumann, Heidelberger Neubürger aufgrund seines Arbeitsplatzwechsels vom SC Freiburg zur TSG Hoffenheim. Gefeiert wird der Torwart bereits in der Frühphase dieser Runde von den Fans - wegen seiner Fingerfertigkeit und fehlerfreien Leistungen. Auch am Samstag erhielt Baumann Sonderapplaus aus der Südkurve, als er in der Nachspielzeit einen strammen, gefährlichen Freistoß von Naldo elegant wegfaustete und somit eine Niederlage verhinderte. "Er macht das sehr gut", lobte Kapitän Andreas Beck den Keeper. "Er gibt lautstark Kommandos und beteiligt sich am Spielaufbau."

Baumann verleiht der Defensivabteilung sichtbar Sicherheit. Erst zwei Treffer in drei Bundesligabegegnungen hat Hoffenheim zugelassen, die Schießbude der Vorsaison (70 Gegentreffer) wurde wie erhofft geschlossen. Und auch beim unterhaltsamen 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen offensivstarke Wolfsburger ging's in der Hoffenheimer Abwehr (überwiegend) geordnet zu. Also war Trainer Markus Gisdol zufrieden. Und weil er "eine deutliche Leistungssteigerung" erkannte gegenüber den Anfangsspielen gegen Augsburg (2:0) und Bremen (1:1), sprach er am Wochenende von einem "geglückten Saisonstart" - obwohl auch Gisdol den späten Ausgleich durch Ivica Olic (89. Minute) "ärgerlich" empfand.

Der Verlust zweier Punkte war mit Schmerzen verbunden. Weil wegen Verletzungen von Sejad Salihovic (Risswunde am Knie) und von Sebastian Rudy (Adduktorenprobleme) das Auswechselkontingent erschöpft war und weil sich kurz vor Schluss der vorbildlich kompromisslose Innenverteidiger Ermin Bicakcic bei einer Rettungsgrätsche einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte, musste Gisdol arg improvisieren. Der Trainer ließ Bicakcic "nur noch vorne rumstehen", schickte seinen zentralen Mittelfeldspieler Eugen Polanski in die Verteidigung und versetzte dafür Stürmer Adam Szalai nach hinten. Das kurzzeitige Durcheinander nutzen denn die flinken Wolfsburger zum Remistor aus, nachdem Anthony Modeste mit seiner einzig gelungenen Aktion das Hoffenheimer 1:0 in der 56. Minute erzielt hatte.

"Das regt mich auf", sagte humpelnd Ermin Bicakcic, "das regt mich auf: Hätte ich mich in der 90. und nicht in der 85. Minute verletzt, hätten wir gewonnen - da bin ich mir ganz sicher." Der bosnische Nationalspieler wird Hoffenheim auch am kommenden Samstag im Ländlespiel beim VfB Stuttgart fehlen ...

Dennoch blicken die Hoffenheimer erwartungsfroh auf das Derby. "Wenn wir die guten Phasen aus dem Wolfsburg-Spiel mitnehmen, dann schlagen wir auch den VfB", verkündete Abwehrspieler Niklas Süle. "Im Defensivverhalten sind wir viel stabiler geworden, ich sehe da schon eine Entwicklung", sagte Profifußball-Direktor Alexander Rosen. Gleichwohl will er keinerlei Selbstzufriedenheit aufkommen lassen, "mit erhobenem Zeigefinger" müsse man zu den noch sieglosen Stuttgartern fahren. "Warnung!", sagte Rosen und erinnerte an das vergangene Jahr, als Hoffenheim am vierten Spieltag beim damals kriselnden VfB eine 2:6-Lektion erhalten hatte - und wiederholt eine Torhüter-Debatte geführt werden musste. Baumann soll das heuer verhindern.