Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Koen Casteels, 21, ist die jüngste Nummer eins der Bundesliga. Anfang dieser Woche verlängerte der Begier seinen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim um weitere zwei Jahre bis 2017. Was einerseits als Vertrauensvorschuss von Cheftrainer Markus Gisdol eingeordnet werden muss, ist andererseits ein klares Signal an den 1,96 Meter großen Schlaks: Ab sofort steht Casteels mehr denn je in der Pflicht! "Koen hat noch keine Sensationsleistungen abgeliefert", konstatierte Gisdol am Donnerstag bei der Pressekonferenz mit kritischem Unterton, "aber er hat bisher auch noch keine Ausreißer nach unten gehabt." Die Aufgabenstellung für den aktuellen TSG-Stammtorhüter entspricht der des gesamten Kollektivs - endlich soll die Defensivabteilung eine stabile Leistung zeigen.

Zwar rechnete Gisdol gestern vor, dass elf der 18 Bundesliga-Teams bis dato zwanzig Gegentore oder sogar mehr gekriegt hätten, was den allgemeinen Offensivtrend in der Liga belegen würde, doch unterm Strich leidet Gisdols Trainerseele unter dem Hauptmanko. Gefühlt sei es so, dass der Gegner drei Mal am Sechzehner gefährlich auftauche und dabei vier Treffer fallen würden, wählte "Hoffes" Sportchef beim leidigen Abwehrthema das Stilmittel der Übertreibung. "Mich nervt das genauso", gab Gisdol vor dem morgigen Auswärtsmatch (15.30 Uhr) beim unmittelbaren Tabellennachbarn FC Augsburg zu, "wenn man unseren Arbeitsaufwand sieht, dann ist das brutal. Eigentlich spielen wir eine gute Runde, nur die Punkteausbeute ist störend - bis hin zur Krönung, dass wir ein Tor bekommen, das gar keins ist."

In der zweiwöchigen Länderspielpause legte Gisdol wiederholt den Schwerpunkt auf die Umschaltbewegung nach hinten und die Verhinderung von Gegentreffern. "Wir machen das in jedem Training zum Thema", berichtete Gisdol, "zuletzt haben wir viel in Kleingruppen und auch in Sachen Theorie gearbeitet." Bei den kampfstarken Oberschwaben kann die TSG aus dem Vollen schöpfen. Volland, Rudy und Süle haben ihre Blessuren auskuriert, Fabian Johnson drängt sich als Option fürs linke Mittelfeld auf, da Sejad Salihovic laut Gisdol auf der Linksverteidigerposition gesetzt sei. Ob der argentinische Abwehrchef David Abraham (Muskelfaserriss beim 2:3 gegen Hertha BSC) in der Augsburger "SGL arena" auflaufen wird, dürfte sich erst kurzfristig entscheiden. Am Donnerstag nahm Abraham erstmalig am Mannschaftstraining teil - ohne jegliche Komplikationen. Gisdol: "Ich hoffe, dass David spielen kann."

Rund 700 Fans werden die TSG 1899 in die Fuggerstadt begleiten. Gisdol, der 2011 gemeinsam mit seinem FCA-Trainerkollegen Stefan Weinzierl beim DFB die Fußballlehrer-Lizenz erworben hatte, zollt den Rot-Grün-Weißen Respekt: "Sie werden gerne unterschätzt, geben aber immer 100 Prozent und sind auch spielerisch gut drauf." Er bescheinigte den Augsburgern einen gewissen Reifeprozess. Den erhofft sich der TSG-Trainer baldmöglichst bei Casteels: "Koen ist eher ruhiger Typ mit herausragenden Fähigkeiten. Wir müssen besonnen bleiben und ihm Zeit geben, sich weiterzuentwickeln." Mit Jens Grahl, 25, steht der Ersatzmann parat. "Das kann sich immer schnell ändern", so Gisdol.

Vor allem Casteels' Ausstrahlung und Dominanz im Strafraum sind verbesserungswürdig - erst recht als Nummer eins.