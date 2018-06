Zuzenhausen (dpa) - 1899 Hoffenheim geht mit Personalsorgen in das letzte Bundesliga-Heimspiel dieser Saison gegen den Hamburger SV. Hinter dem Einsatz von Mittelfeldspieler Sebastian Rudy stehe ein großes Fragezeichen, sagte Trainer Markus Gisdol vor der Partie des Tabellenvorletzten am Samstag (15.30 Uhr). «Er hat sich eine leichte Muskelverletzung am Dienstag im Training zugezogen. Wir wissen nicht, ob es reicht.»

Auch Abwehrspieler David Abraham und die Mittelfeldakteure Sejad Salihovic und Tobias Weis laborieren an Blessuren aus den letzten Wochen, sollen aber spielen können. Verzichten muss Gisdol auf Innenverteidiger Jannik Vestergaard. Der Däne erhielt vergangene Woche in Bremen seine fünfte Gelbe Karte. Dafür hätten die beiden A-Jugendlichen Niklas Süle und Jeremy Toljan eine realistische Einsatzchance, so der 43-jährige Chefcoach.