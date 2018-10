Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Die TSG 1899 Hoffenheim steckt mitten in einer schwierigen Saisonphase. Nach den beiden Niederlagen gegen Hertha BSC Berlin (2:3) und beim FC Augsburg (0:2) sowie dem Abrutschen auf Rang 14 in der Tabelle gibt es erste Warnsignale dafür, dass "Hoffe" erneut ernsthaft in Bedrängnis kommen könnte. "Mit 22 Punkten hättest Du lockere Beine, mit 13 Punkten hast du nicht ganz so lockere Beine", beschrieb TSG-Cheftrainer Markus Gisdol am Donnerstag die Lage in der Liga aus Sicht der Kraichgau-Elf metaphorisch.

Die große Lockerheit ist bei der im Durchschnitt jüngsten Bundesliga-Mannschaft dahin, bei nur einem Erfolgserlebnis (4:1 am 26. Oktober bei Hannover 96) aus den letzten acht Partien kein Wunder. "Hoffe" lässt es weiterhin an Stabilität vermissen - und Gisdol vermeidet es ganz bewusst, einzelne Spieler und deren individuelle Patzer herauszudeuten. Die kollektive Abwehrschwäche, so scheint es, hat viele Gesichter und Facetten. "In solchen Momenten denkt man: Mensch Sch...! Jetzt ist wieder eine Situation eingetreten, die wir noch nicht hatten", gewährte Gisdol Einblick in sein Seelenleben als Trainer, "wenn es nur ein, zwei Dinge wären, dann könnten wir sie leichter abstellen. Nein, es ist ein Gesamtprodukt."

Torhüter Koen Casteels, derzeit vor allem in den diversen 1899-Fanforen Zielscheibe der Kritik, nahm Gisdol aus der Schusslinie. Der 21-jährige Belgier habe in Augsburg wieder eine ordentliche Leistung gezeigt, man müsse Casteels wie dem kompletten Ensemble Zeit geben. "Koen ist ein Torwarttalent, aber er ist noch kein richtig guter Bundesliga-Torwart", konstatierte Gisdol und schloss vor dem morgigen Heimspiel (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen eine Rückkehr des verbannten Ex-Nationaltorhüters Tim Wiese kategorisch aus. Änderungen seien diesbezüglich nicht geplant, vielmehr soll das langjährige Werder-Idol laut Mäzen Dietmar Hopp verkauft werden, Spielerberater Roger Wittmann möge neue Klubs für die von Gisdol aussortierten Profis Tim Wiese und Tobias Weis finden.

Hoffenheims Trainer wäre das aus Gründen der Mannschaftshygiene sicherlich recht. Gisdol braucht selbstkritische Teamplayer - und keine Egozentriker. Siehe der Argentinier David Abraham. Den Innenverteidiger plagte nach seinem üblen Tritt gegen den Augsburger Tobias Werner das schlechte Gewissen. Reumütig kam er im Verlauf dieser Woche aufs Hoffenheimer Trainerteam zu. "David hat sich tausendmal entschuldigt und seinen Fehler eingesehen", so Gisdol. Der 27-Jährige habe "die Philippinen-Hilfe schnell gefördert", erzählte Gisdol mit einem süffisanten Lächeln. Will heißen: Die Hoffenheimer Aktion "1899warmherzig", die den Taifun-Opfern des Archipels im Pazifischen Ozean zu Gute kommt, wurde kurzfristig durch Abrahams "freiwillige Spende" in Höhe von 5.000 Euro auf ein derzeitiges 20.000-Euro-Volumen aufgestockt. Gisdol über die versteckte und durchaus sinnvolle "Geldstrafe": "David kam von sich aus auf uns zu. Es zeigt, dass wir gute Charaktere in der Mannschaft haben."

Was freilich nichts an den Aufgaben und Pflichten im Alltagsgeschäft ändert. Gegen die wankelmütigen Nordlichter aus Bremen soll unbedingt Zählbares her, sonst droht Abstiegskampf pur. Hinter dem Einsatz von Fabian Johnson (alte Sprunggelenksverletzung) und von Sejad Salihovic (Oberschenkelprobleme) stehen Fragezeichen. Sind beide fit, ist eine neuerliche Systemumstellung nicht auszuschließen. Johnson als Linksverteidiger, Salihovic zurück ins Mittelfeld - diese frühere Variante ist sehr wahrscheinlich.

Rund 24.750 Tickets waren bis gestern abgesetzt. Gisdols unmissverständlicher Appell an die Fans: "Es wäre klasse, wenn wir in dieser schwierigen Phase große Unterstützung erfahren würden." Ob dies die Beinmuskulatur lockert?