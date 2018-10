Gisdol feiert am Montagabend in der Hoffenheimer Fankurve auf em Betzenberg. Foto: dpa

Von Frank Enzenauer

Kaiserslautern/Sinsheim. Manchmal erschrickt Markus Gisdol vor sich selbst - wenn er im Fernsehen sieht, wie er da tobt oder wild lobt, oder wenn er sogar mal beim Torjubel von der Coaching Zone zur Eckfahne sprintet und sich auf seine Spieler wirft. Sinnbildlich ist das: Gisdol erzeugte Emotionen bei der bundesweit ziemlich unbeliebten TSG 1899 Hoffenheim, und er hat dem Hopp-Klub neue Lebenslust verschafft. "Er hat uns das Gefühl für tollen Fußball wieder gegeben", sagt der Fanbeauftragte und Stadionsprecher Mike Diehl.

Ohne Gisdol, so viel Mutmaßung darf sein, wäre Hoffenheim abgestiegen und hätte seine Anhänger mit ängstlichem Gekicke in die zweite Liga gequält.

Als am 2. April Trainer Marco Kurz und Manager Andreas Müller entlassen wurden, belegten die Kraichgauer den vorletzten Tabellenplatz, vier Punkte hinter dem Relegationsrang 16. Im Keller war auch die Stimmung. Nur ein unverbrauchter Mann konnte die Not lindern und taugte zum Retter. Weil sich Klub-Entscheider, klug geworden aus schlechter Erfahrung, auf die guten alten Zeiten und Tugenden besannen, als man mittels Finanzkraft u n d vernünftiger Ideen von der Regionalliga in die Bundesliga durchmarschiert war, wurde eben ein Fachmann zurückgeholt, der sich bestens auskennt mit dem ambitionierten "Projekt": Markus Gisdol war unter Aufstiegstrainer Ralf Rangnick Coach der Hoffenheimer U23, später dessen Assistent bei Schalke 04. "Ich bin ein Fußallentwickler", erklärte der 43-jährige Schwabe beim ersten Wiedersehen - und verzichtete auch fortan auf plumpe Abstiegskampfrhetorik. "Gras fressen" oder "Ärmel hochkrempeln" - solch Wortwahl überlässt Gisdol anderen ...

Er hatte einen klaren Plan und sich in dem zum "Leiter Profifußball" beförderten Alexander Rosen (34) einen gleichgesinnten Partner ausgesucht. "Es passt jetzt einfach alles besser zur Mannschaft, sagt Torhüter Koen Casteels (20). "Wir trainieren jetzt mehr, direkt nach vorne zu spielen. Nicht mehr so oft hinten rum." Und auch gestandene, nicht ganz so pflegeleichte Profis wie Sejad Salihovic (28) erkannten rechtzeitig zum Saisonfinale die Vorzüge des Reformtrainers: "Markus Gisdol erreicht die Spieler. Wir wissen, was er will."

Verjüngung wollte er. Und forscheres Spiel. Gisdol und Rosen redeten nicht nur über Talentförderung - sie handelten. Drückten also entschieden auf den Neustartknopf. Nachwuchsakteure wie Andreas Ludwig (22), Robin Szarka (21), Stefan Thesker (21) und Niklas Süle (17) durften ihre Bundesliga-Premiere feiern, altgediente Profis wie Innenverteidiger Matthieu Delpierre (32) wurden in den Ruhestand geschickt. Der Jugendstil soll fortgesetzt werden, das verspricht Alexander Rosen bei seinen seltenen öffentlichen Auftritten: "Wir wollen uns künftig über attraktiven Fußball, über unser neues Auftreten nach außen und über die Integration der Talente aus unserer Fußballakademie definieren - das sind unsere drei Säulen."

Das erstklassige Fundament dafür wurde am Montag auf dem Betzenberg errichtet. Geschafft, gerade noch! Die Hoffenheimer konnten am Feierabend tief durchatmen.