Von Andreas Morbach

Gelsenkirchen. Das Raunen rund um das Schalker Trainingsgelände am Ernst-Kuzorra-Weg setzte schon kurz nach der Ankunft von Kevin-Prince Boateng vor einem Monat ein. Der robuste, selbstbewusste Tattoo-Liebhaber mit der ausgeprägten Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, war erfolgreich vom AC Mailand ins Revier gelotst worden - schön und gut. Doch was die Zaungäste auf dem Berger Feld früh verunsicherte, war, dass sich ihr neuer königsblauer Heilsbringer fast vom ersten Tag an häufiger mal ans Knie fasste.

Auf sein geplantes Comeback in Ghanas Nationalteam hat der 26-Jährige vorsichtshalber schon verzichtet, fehlte zuletzt auch beim Schalker Pokalsieg in Darmstadt - und in Gelsenkirchen-Buer kursierte die bange Frage: Wie sehr können wir auf Boatengs für das S04-Spiel erkennbar segensreichen Taten bauen? Nun, eine Gesundheitsgarantie für diesen Herbst oder gar die ganze Saison gab es am Tag vor dem Gastspiel in Hoffenheim nicht, aber zumindest konnte Jens Keller das Mitwirken des wuchtigen Mittelfeldakteurs am Samstag ankündigen.

"Wir gehen davon aus, dass er spielen kann", gab der Chef-Übungsleiter der Schalker bekannt, musste sich im nächsten Atemzug aber gleich Julian Draxler, dem anderen Prunkstück der Gelsenkirchener Offensive, widmen. Und bei dem 20-Jährigen, der wegen einer Reizung im Knie in Darmstadt ebenfalls pausierte, lagen die Dinge am Freitagvormittag nicht gar so gut wie bei Boateng. Keller sprach in Draxlers Fall von einer "kleinen Resthoffnung" - und verwies auf das Abschlusstraining.

Immerhin: Alternativen hat der Champions-League-Teilnehmer aus dem Pott in diesem Bereich, beim 3:1-Erfolg im nationalen Cup am Mittwoch spielte sich zum Beispiel der 18-jährige Max Meyer entschlossen in der Vordergrund. Überhaupt müssen sich die Schalker - nicht zuletzt dank Jefferson Farfán und dem aktuell noch verletzten Goalgetter Klaas-Jan Huntelaar - über den Run auf das gegnerische Tor deutlich weniger Sorgen machen als über die Verteidigung des eigenen Abwehrbereichs.

Zwar sorgte mit Dennis Aogo auch hier eine weitere Last-Minute-Verpflichtung vorübergehend für Linderung, die jüngste 0:4-Ohrfeige in der Liga durch die Bayern deckte die Schwächen der S04-Defensive aber wieder schonungslos auf. Bis auf den Herrschaftsbereich von Aogo, der die linke Abwehrseite rasch stabilisierte und zudem regelmäßig das Offensivspiel belebt, wackeln die Kandidaten auf allen Defensivpositionen: Auf rechts, wo meist der Japaner Atsuto Uchida agiert, in der mit Kapitän Benedikt Höwedes und Joel Matip besetzten Innenverteidigung - und bei der Arbeit vor der Abwehr, in der Coach Keller unter Jermaine Jones, Roman Neustädter und Marco Höger noch immer nach einem wirklich zuverlässigen Duo fahndet.

Die vollmundige Ankündigung von Manager Horst Heldt, der vor der Saison meinte, man werde dem ungeliebten Nachbarn Dortmund bald wieder Paroli bieten, haben die Schalker längst als verbalen Übermut abgehakt. Die Bayern und der BVB werden für die Blau-Weißen auch in dieser Runde unerreichbar sein - und selbst Leverkusen ist beim verbleibenden Ziel, dem Rennen um Platz drei, bereits acht Punkte davon galoppiert.

"Die Situation in der Tabelle ist sicher nicht optimal für uns", findet Trainer Keller, der zudem mit der schwachen Bilanz seines Klubs in Hoffenheim (fünf Spiele, drei Punkte) konfrontiert wurde. "Das ist Vergangenheit, und die können wir nicht mehr ändern. Wichtig ist, das wir jetzt erfolgreich sind", wischte der 42-jährige Coach die Historie vom Tisch - und sich dann den Angstschweiß von der Stirn. "Viele Ausrutscher", weiß Keller, "dürfen wir uns nicht mehr erlauben."