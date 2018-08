Zurück in die Vergangenheit: 'Hoffes' Salihovic (v.l.), Firmino, Schipplock und Polanski bejubeln das 2:1 am 18. Mai beim BVB. Foto: APF

Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Die erste Assoziation gilt der jüngeren Vergangenheit. Der 18. Mai diesen Jahres ist das wichtigste Datum in der noch jungen Bundesliga-Historie der TSG 1899 Hoffenheim. Der Kraichgauklub war so gut wie abgestiegen - es folgte das "Wunder von Dortmund". Mit einem nie und nimmer erwarteten 2:1 (0:1) bei Borussia Dortmund im Hexenkessel des Signal Iduna Parks hatte sich "Hoffe" im letzten Moment auf den Relegationsplatz gehievt und anschließend die beiden K.o.-Spiele (3:1, 2:1) gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern für sich entschieden. Ein Happy End.

Vor dem morgigen Samstag (15.30 Uhr) werden die Erinnerungen an einen außergewöhnlichen Hitchcock mit einem sensationellen Plot wieder wach. Knapp sieben Monate später kommt es in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena zum neuerlichen Duell zwischen der TSG und dem BVB. "Im Tagesgeschäft verschwende ich keinen Gedanken daran", sagte Hoffenheims Cheftrainer bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Nur wenn er mit Menschen außerhalb des Vereins sprechen würde, dann sei der Coup vom Mai ein Thema und "die Bilder kommen hoch." Auf eine Videosequenz mit den Schlüsselszenen und den Jubelorgien verzichtet Gisdol ebenso bewusst wie auf eine spezielle Ansprache. Dortmund ist Motivation genug, zumal in einem seit Wochen ausverkauften Stadion. "Insgesamt bleibt bei uns der absolut positive Effekt", schmunzelt Gisdol.

Natürlich will der Dorfklub versuchen, dem haushohen Favoriten aus der Biermetropole ein Bein zu stellen. "Es wäre schön, etwas Zählbares mitzunehmen", gibt sich Gisdol kämpferisch und vertraut auf den gegen Schalke und Frankfurt demonstrierten Aufwärtstrend. Außerdem sei es im Gegensatz zu den starken Heimauftritten gegen den FC Bayern und Bayer Leverkusen an der Zeit, nicht nur Lob zu ernten, sondern auch den entsprechenden Lohn einzufahren. Der TSG-Cheftrainer rechnet dank des Einzugs ins Champions-League-Achtelfinals mit einer euphorisierten Klopp-Elf. "Solche knappen Siege tun immer gut und sorgen für Hochstimmung", so Gisdols Grobeinschätzung, "andererseits war es eine große Energieleistung des BVB, die einen körperlich und mental sehr fordert. Und man darf die Reisestrapazen nicht außer Acht lassen." Die Kardinalfrage scheint zu sein, ob der Zittersieg der ohnehin ersatzgeschwächten und verletzungsgebeutelten Borussia bei Olympique Marseille Spuren hinterlassen hat - oder eben nicht.

Auf seine Startformation wollte sich Gisdol noch nicht öffentlich festlegen, doch alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er zunächst auf das bei Schalke 04 und Eintracht Frankfurt funktionierende Kollektiv setzt. Mit den beiden Torhütern Jens Grahl, 25, und Koen Casteels, 21, wolle er am Freitag vor dem Knaller in Sinsheim nochmals Vier-Augen-Gespräche führen. "Ich habe aber eine klare Tendenz im Kopf", verriet Gisdol immerhin. Die Botschaft hinter der Botschaft: Der "Grahls-Hüter" - er hat sich den heiligen Gral und einen Tempelritter auf den Arm tätowieren lassen - wird zum zweiten Mal hintereinander in der Liga die Hoffenheimer Defensivabteilung dirigieren, stärken und "beschützen". Sejad Salihovic, zweifacher Elfmetertorschütze (77., 82.) und Sieggarant am 18. Mai, bekannte im Laufe dieser Woche, Grahl würde dem TSG-Team Sicherheit vermitteln und "die Jungs aufbauen". Alles spricht für Grahl - keine einfache Situation für Koen Casteels, bis vor kurzem die Nummer eins.

Die Vorfreude auf das BVB-Gastspiel ist riesig, die Rückbesinnung auf die Wiederauferstehung von den Toten in Dortmund löst schöne Gefühle aus. "Es könnte eine runde Geschichte werden", sagt Retter Gisdol. Sollte sich die Geschichte vom 34. Spieltag der 50. Bundesliga-Saison am Samstag ergebnistechnisch wiederholen, wäre es für "Hoffe" wie eine Auszeichnung. Vergangenheit und nahe Zukunft - schließt sich morgen der Kreis?