Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Am gestrigen Freitag feierte Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp seinen 73. Geburtstag - und selbstverständlich wird sich derjenige Mann, ohne den die TSG 1899 Hoffenheim in der heutigen Form nicht denkbar wäre, heute nichts sehnlicher wünschen als ein Erfolgserlebnis seiner Bundesliga-Profis. Auch wenn der neue Cheftrainer Markus Gisdol (43) gebetsmühlenartig wiederholt, dass er nichts von Hochrechnungen im saisonalen Endspurt hält, die Ausgangskonstellation ist vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr) sonnenklar. "Hoffe" braucht einen Sieg, um weiter an das Erreichen des Relegationsplatzes glauben zu dürfen.

Wenn dies nicht gelingt, dann muss man wohl - endgültig - für die zweite Liga planen, zumal die verbleibenden drei Partien in Bremen (4. Mai), zu Hause gegen den Hamburger SV (11. Mai) und bei Fast-Champions-League-Finalist Borussia Dortmund (18. Mai) einer Mammutaufgabe gleichkommt.

Gisdol betonte diese Woche, dass er "ein kleines Pflänzchen wachsen" sieht. Ob das Pflänzchen im Frühling noch rechtzeitig gedeiht? Hobbygärtner wissen: Gärten sind ständige Herausforderungen. Wie sagte schon der preußische Landschaftsarchitekt Peter Joseph Lenné, genialer Schöpfer der "Insel Potsdam": "Nichts gedeiht ohne Pflege." Für den nordbadischen Provinzklub Hoffenheim heißt dies im übertragenen Sinne: In der sanfthügeligen Kraichgaulandschaft wurde viel in die Infrastruktur investiert, doch die Ernte aus dem Nachwuchsbereich fiel eher mäßig aus, weil man Richtung Profikader zu schnell die Geduld verlor.

Gisdol und sein Trainerteam gehen das Fußballerleben im von Hopp geschaffenen Zuzenhausener Paradies, im Gegensatz zu manch einem Vorgänger langfristiger und bodenständiger an. Trainermanager Markus Babbel etwa scherte sich um relativ wenig, ließ sich den extravaganten Torhüter Tim Wiese ohne Not aufdrängen, und träumte vorschnell von internationalen Sphären. Und die Einkaufspolitik der Kumpel Andreas Müller und Marco Kurz wurde unlängst von Gisdol und Co. radikal bewertet: Millionenschwere Wintertransfers wie Luis Advincula und Afriyie Acquah hat der Geislinger in die U 23 gesteckt. Teure "Ladenhüter" sind das, der Vertrag des Peruaners Advincula endet 2016, der des Ghanaers Acquah gar 2017. Ein Paradoxon ...

Markus Gisdol hat einen Kontrakt bis 2016 erhalten. Das zeigt einerseits den Vortrauensvorschuss, andererseits lehrt die Erfahrung, wie schnell es selbst für langzeitbeschäftigte Verantwortungsträger bei der TSG eng werden kann.

Packt Gisdol den Klassenerhalt über den Umweg Relegation, wäre er der Held. Schafft es Gisdol hingegen nicht, dann kann er mit einigem Recht darauf hinweisen, dass er nicht für die Fehleinschätzungen der Vergangenheit verantwortlich ist. Was den einstigen Rangnick-Assistenten nicht davon befreit, Ergebnisse mit dem aktuellen Team zu liefern. Ein Sturz ins Bodenlose bei den "Endspielen" gegen Nürnberg, Bremen, Hamburg und Dortmund würde neuen, ungeliebten Diskussionsstoff liefern.

Es kommt auf das Wie an, erst recht, weil heute im Duell mit dem "Club" über 28 000 Zuschauer und beim letzten Hoffenheimer Heimauftritt gegen Hamburg ein ausverkauftes Haus in Sinsheim unterstützende Wirkung haben sollen. Dass mit Williams, Abraham, Gomes (alle verletzt) und Polanski (drei Spiele gesperrt) mehrere Akteure fehlen und mit Tobias Weis einer ins 1899-Team zurückkehrt, sieht Cheftrainer Gisdol ganz pragmatisch: "Es bringt nichts, zu viel zu jammern. Da müssen eben andere Spieler in die Bresche springen."

Am Freitag hatte neben Dietmar Hopp auch Innenverteidiger Matthieu Delpierre (32) Geburtstag. Der groß gewachsene Franzose (1,93 Meter) aus Nancy spielt wie die meisten TSGler um seine persönliche Zukunft. Die zweite Liga ist gewiss kein Zuckerschlecken.