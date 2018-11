Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Im Trainings- und Geschäftsstellenzentrum der TSG 1899 Hoffenheim, am Dietmar-Hopp-Sportpark 1, ist seit Montagfrüh wieder etwas mehr Ruhe eingekehrt. Der erste Saisonerfolg (3:1) gegen Hannover 96 hat den neuen Manager Andreas Müller in frohe Mitarbeitergesichter blicken lassen. "Viele haben mir gesagt", meinte Müller bei der gestrigen Pressekonferenz, "dass das Aufstehen wieder Spaß gemacht hätte." Drei Punkte sind für Profiklubs wie Parfüm, insbesondere wenn es sportlich nicht wie gewünscht läuft. Zeit zum Genießen bleibt den Kraichgau-Männern unterdessen kaum. Bereits am Mittwoch Abend (20 Uhr) geht's zur landsmannschaftlichen Auseinandersetzung beim VfB Stuttgart.

Schwaben gegen Baden birgt stets eine gewisse Brisanz. Und diesmal ist es, in einer frühen Saisonphase, ein Kellerduell. Der Siebzehnte empfängt den Sechzehnten des Tableaus - beide Teams haben nichts zu verschenken. "Sie sind mit Nationalspielern bestückt und haben viel Qualität", sagte Trainer Markus Babbel, "es wird eine tolle Atmosphäre herrschen und die Cannstatter Kurve wird sehr viel Rabatz machen, von der man sich nicht einschüchtern lassen darf."

Die Mercedes-Benz-Arena ist nicht gerade ein Lieblingsauswärtsspiel für "Hoffe"-Fans. Hier geht es hoch her, aus diesem Grund meiden die Anhänger die nicht allzu weite Reise in die Landeshauptstadt. "Dahinter steckt auch ein Protest gegen den Topzuschlag des VfB", so 1899-Pressesprecher Holger Tromp. Rund 500 Unerschrockene wagen sich ins Domizil der Stuttgarter, die sich erneut einen klassischen Fehlstart leisteten.

Für einige Protagonisten der Gäste ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Beck, Compper, Delpierre, Rudy, Vukcevic, Weis und Schipplock - sie alle haben das Trikot mit dem roten Brustring getragen, genauso wie Müller und Babbel. "Ich hatte tolle Jahre in Stuttgart, sowohl als Spieler, Assistenz- und Cheftrainer", erzählte Babbel, "ich freue mich auf dieses Spiel." Der 40-jährige Münchner kann wieder auf Sven Schipplock nach dessen auskurierter Fersenprellung zurückgreifen. "Hoffes" Aufstellung hütete er wie ein Staatsgeheimnis. Babbel schmunzelnd an die recht überschaubare Anzahl der Medienvertreter: "Lassen sie sich überraschen ..."

Auf seine Rückkehr, nach einer Rotsperre, brennt bei den Cannstattern Torjäger Vedad Ibisevic. Viereinhalb Jahre agierte "Vedo" für die TSG, ehe er sich in der Winterpause 2012 für einen anderen Weg und die andere Richtung entschied. Fünf-Millionen-Einkauf Ibisevic bezwang im März seinen Ex-Klub im Alleingang, beim 2:1 in Sinsheim gelang ihm der erste Doppelpack für den VfB. Der bosnische Knipser ist "ganz heiß" aufs heutige Heimspiel, zumal sein Kumpel Sejad Salihovic, der auch schon mit den Schwaben in Verbindung gebracht worden war, die anderen Farben vertritt. Was sie eint: Beide "Schlitzohre" haben Verträge bis 2016 signiert.

Babbel hofft im kniffligen Auswärtsmatch auf eine Bestätigung der Leistung gegen die 96-er. "Der Sieg hat uns allen gut getan", so Babbel zur Lage in der Liga, "wir müssen ähnliche Tugenden zeigen wie im letzten Spiel." Man habe lediglich den Negativtrend gestoppt, ergänzte Müller und wählte die bildhafte Sprache: "Die Zug ist in die falsche Richtung gefahren, jetzt haben wir ihn erst mal angehalten." Im Schwabenländle möge er nun in die richtige Richtung brausen. Über das 3:1 gegen Hannover freute sich Müller zum Einstand tierisch: "Ich hatte fast Pipi in den Augen." Übersetzt heißt das: Müller war den Tränen nahe. Ein unschwäbischer Spruch des gebürtigen Stuttgarters, aber Emotion pur - gelernt auf Schalke.

Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Ulreich - Sakai, Tasci, Niedermeier, Boka - Kvist, Gentner - Okazaki, Hajnal, Cacau - Ibisevic.

1899 Hoffenheim: Casteels - Beck, Delpierre, Compper, Johnson - Williams, Rudy - Vukcevic, Salihovic, Usami - Derdiyok (Joselu).

Schiedsrichter: Sippel (München).