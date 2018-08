Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Zwei Tage vor dem Derbygastspiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/live in Sky) ließ 1899 Hoffenheim die Katze aus dem Sack. Der 26-jährige amerikanische Nationalspieler Fabian Johnson wird den Kraichgau-Klub nach Ablauf seines Vertrages am Saisonende verlassen. "Wir haben lange um ihn gekämpft", sagte TSG-Trainer Markus Gisdol gestern, aber so sei nun mal das Geschäft. Johnson, der auf der linken Seite sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden kann, wird vor allem beim Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach gehandelt.

Nachdem die Personalie "Johnson" geklärt ist, macht sich der Tabellenelfte auf einen heißen Tanz im Breisgau gefasst. Nur zur Erinnerung: Ende August 2013 lieferten sich beide Mannschaften beim 3:3 in der Rhein-Neckar-Arena einen emotionalen Schlagabtausch. Hoffenheims Sejad Salihovic wurde gar - just nach seinem verwandelten Strafstoß zum 1:0 - zum Watsch'n-Mann und musste früh runter. Zwei Freiburger folgten ihm noch. "Hollywood im Kraichgau" titelte die RNZ angesichts des höchst unterhaltsamen Spielfilms. Und auch am dritten Hinrundenspieltag der Vorsaison trafen sich beide Teams zum "Tag des offenen Tores" an der Dreisam. Ein gewisser Tim Wiese musste beim 3:5 viel zu oft den Ball aus dem Hoffenheimer Tor holen. Das soll Koen Casteels, der morgen auch beim dritten Spiel der Rückserie im Kasten stehen wird, natürlich erspart bleiben.

Markus Gisdol könnte deshalb getreu der Fußball-Weisheit "Never change a winning Team" genau diejenigen Profis in die kleine (Fassungsvermögen: 24.000 Zuschauer) Arena einlaufen lassen, die am vergangenen Samstag einen - allerdings desaströsen - Hamburger SV mit 3:0 in die Schranken wiesen. Das ist deshalb möglich, weil das Lazarett derzeit glücklicherweise schlecht besucht ist. Lediglich Stefan Thesker und Sven Schipplock sind nicht zu einhundert Prozent fit. "Schippo" weilte wegen seiner Achillessehnenprobleme unter der Woche in Basel bei einem Spezialisten.

Doch bei den verbesserten Schützlingen von SC-Trainer Christian Streich wird es eh vor allem darauf ankommen, den Kampf anzunehmen - und dabei einen kühlen Kopf zu bewahren. "Die Trauben hängen dort hoch. Freiburg hat ein tolles Publikum im Rücken und man fährt dort nicht hin und kriegt etwas geschenkt." Gisdol hat zu Recht viel Lob für den sympathischen Nachbarn parat.

Die Vorbereitung wird er trotz der räumlichen Nähe übrigens nicht ändern. Nach dem heutigen Abschlusstraining rollt der Mannschaftsbus bereits gen Süden. Der Chefcoach hatte kurz überlegt, erst am Spieltag anzureisen. "Das wäre mir lieber, aber man muss eben die Verkehrssituation berücksichtigen", so der gebürtige Geislinger. Er will als anständiger Gast schließlich nicht zu spät und vor allem ausgeruht zum Nachbartreffen kommen.

Fabian Johnson wird übrigens dank einer Schiene trotz seines Mittelhandbruch, wie auch gegen den HSV, im Kader stehen - und bei einer möglichen Einwechslung alles geben. "Fabian hat sich hier nie hängen lassen", gab's gestern Lob von seinem Noch-Chef Gisdol. Unruhig warten die Fans nun aber darauf, ob Kapitän Andreas Beck bleibt oder geht.