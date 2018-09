Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Zur Energie des Handelns gehört manchmal das "Entsagen". Die Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim hatte sich vor dem Sonntagsspiel gegen Borussia Mönchengladbach ganz bewusst vorgenommen, auf einen zügellosen Sturm-und-Drang-Fußball der letzten Wochen zu verzichten. "Bei uns", sagte Cheftrainer Markus Gisdol nach dem glücklichen, aber verdienten 2:1 (1:0) gegen die virtuose Elf von Lucien Favre, "ging es darum, die Lehren aus den ersten vier Spielen zu ziehen." Mit Glück, Geschick und einer gehörigen Portion Leidenschaft, gerade in der hochdramatischen Schlussphase, rettete "Hoffe" den knappen Vorsprung über die Zeit. Die defensive Gangart sollte sich bezahlt machen - es geht also auch anders.

Die riesige Erleichterung ließ sich in allen Gesichtern der Protagonisten ablesen. Hoffenheim verbuchte beim dritten saisonalen Auftritt in der Rhein-Neckar-Arena den ersten Heimsieg. "Endlich", wie Innenverteidiger Jannik Vestergaard in den Katakomben einräumte.

Im Stil eines Auswärtsteams holten sich die Kraichgauer einen wichtigen Dreier. Gewissermaßen war's ein Trendsetter dafür, ob es weiter nach oben oder nach geht. Die TSG kletterte am fünften Spieltag kurzerhand von Rang elf auf sieben im Bundesliga-Tableau, was den Gisdol-Schützlingen zusätzliches Selbstvertrauen geben dürfte.

Die beiden Schlüsselszenen waren vor 29 447 Zuschauern in Sinsheim die Treffer von Anthony Modeste (45.) und Kevin Volland (54.). Die Tore fielen jeweils exakt zum richtigen Zeitpunkt. Das 1:0 bereitete Tarik Elyounoussi unmittelbar vor dem Pausenpfiff geschickt vor und nach dem Kopfball von Modeste fälschte Borussen-Kapitän Filip Daems den Ball mit dem Oberarm ab. Dem spektakulären 2:0 des herausragenden Volland ging die Großchance des Gladbacher Brasilianers Raffael voraus. Volland tanzte mit einer Körpertäuschung Daems und Kramer aus und schob das Rund ins lange Eck. Diese Erfolgserlebnisse belegten die gnadenlose Effizienz, mit der die TSG gestern ans Werk ging.

Da nutzte es dem Ex-Meister vom Niederrhein herzlich wenig, dass man über 68 Prozent Ballbesitz verfügte. Der Rautenklub agierte gefällig bis zum Strafraum, dominierte meist das Geschehen, doch im Abschluss war's - abgesehen von einer Ausnahme - mit aller Herrlichkeit vorbei. Freilich sorgte das 2:1 (75.) des Schweden Branimir Hrgota nochmals für Aufregung pur. Die Gladbacher starteten danach eine massive Schlussoffensive, die allerdings einen Tick zu spät kam. So manch "brenzlige Situation" (Gisdol) galt es für die Hausherren noch zu überstehen.

Um 17.23 Uhr, nach 94 Minuten, hatte Hoffenheim ausgezittert. Gisdol streckte beide Fäuste Richtung Himmel, die TSG-Akteure fielen sich gegenseitig in die Arme und die Fans verabschiedeten ihre Lieblinge mit donnerndem Applaus. Die "Jungs" von Gisdol hatten sich mit Hingabe in die Aufgabe reingekniet und somit nachträglich fahrlässig Versäumtes gegen Nürnberg (2:2) und Freiburg (3:3) korrigiert. "Wir haben uns belohnt", bilanzierte Markus Gisdol.

Mit Hurra ins Vergnügen oder ins Verderben, diese erste Saisonerfahrung scheint für Hoffenheim erst einmal überwunden zu sein. Was indes nichts daran ändert, dass bei den kommenden Herausforderungen in Wolfsburg, gegen Schalke, in Mainz und gegen Leverkusen die Energien zielführund und klug kanalisiert werden müssen. Zwischen Zauber- und Lauerfußball existiert auf der Handlungsebene ein breites Spektrum. Gisdol und Co. wissen das bestimmt.