Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Das Wetter war am gestrigen Donnerstag herrlich. Bis auf 18 Grad kletterte das Thermometer im sonnigen Kraichgau. Frühlingsgefühle. Ob es angesichts der Aufholjagd seiner Hoffenheimer nicht heitere Tage für ihn seien, wurde Julian Nagelsmann gefragt. "Grundsätzlich hat sich die Lage entspannt, aber noch nicht so, dass wir uns zurücklehnen können", sagte der 28-jährige Cheftrainer gut gelaunt, "erst wenn der Klassenerhalt sicher ist, dann klappen wir den Liegestuhl auf." Ein zutreffendes Bild, das vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC Berlin zur Tabellensituation passt. Realistisch betrachtet hat die TSG 1899 nämlich den Auftrag bzw. die Rettungsmission noch nicht erfüllt.

Fünf Spieltage vor dem Saisonende sind mehrere Szenarien denkbar. Selbst der Rangzehnte Hamburger SV und der 1. FC Köln als Elfter dürfen sich nicht am Ziel wähnen. Die halbe Liga zittert, lediglich Hannover 96 muss die Planspiele klar auf die Zweite Liga ausrichten.

"Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen Selbstvertrauen gewonnen und Blut geleckt", bescheinigte Nagelsmann seinen "Jungs" Fortschritte, "die Spieler genießen es, zu gewinnen." Der entscheidende Quantensprung sei dabei, dass sie inzwischen in 50:50-Spielen etwas mitnehmen. Siehe in Hamburg, zu Hause gegen Köln und zuletzt bei Eintracht Frankfurt. "Auch das ist eine Entwicklung", konstatierte Nagelsmann.

Trotz schlechterer Leistungen passte unterm Strich fast alles. "Wir haben im Moment das Spielglück, das wir in der Hinrunde nicht hatten", räumte das Naturtalent auf der Trainerbank ein. Aus dem einstigen U 19-Jugendtrainer ist in atemberaubender Geschwindigkeit ein Bundesliga-Chefcoach geworden. Seine intensiven Trainingsinhalte, sein Mut zum Risiko, seine taktische Flexibilität, seine motivierenden Ansprachen erinnern an Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, die sich gestern Abend an der legendären Anfield Road von Liverpool gegenüberstanden. Genauso wie viele Fußballfans sitzt er dann vor dem Fernseher, ohne Block und Stift, wie er versicherte - und lässt sich zur Beruhigung auch mal Schokobonbons M&M’s vom TSG-Videoanalysten geben.

Personell muss Nagelsmann gegen das Überraschungsteam aus der Hauptstadt auf Sebastian Rudy (Gelbsperre), Ermin Bicakcic (Oberschenkelverletzung) und vermutlich auch auf Pirmin Schwegler verzichten. Der Schweizer befindet sich zwar wieder im Mannschaftstraining, sei aber "noch nicht hundertprozentig fit". Insofern wird "Hoffe" erneut umstellen. Nadiem Amiri, der spektakuläre Matchwinner von Frankfurt, drängt sich für eine Rückkehr in die Startelf auf. Er sei "ein Freund des Trashtalks", erinnerte Nagelsmann an die Gib-Gas-Anweisung gegenüber Amiri, die zum 1:0 für die TSG bei der Eintracht führte. Der Türöffner war’s. Voraussetzung dafür seien ein gutes Trainer-Spieler-Verhältnis sowie ein kurzes Statement. Positivdenken und psychologische Kniffe gehören zum wichtigen Repertoire eines Coaches. Nagelsmann hat schnell antizipiert, was seine Profis zur Stabilisierung brauchen.

Störend empfindet der Nachfolger von Gisdol und Stevens lediglich den Zirkus um die sogenannte Nagelsmann-Tabelle. "Der Hype ist mir ein bisschen viel", sagte Nagelsmann und ergänzte lakonisch: "Ich bin nicht der beste Trainer der Welt."

Demut tut Hoffenheim gut. Gerade gegen Champions-League-Aspirant Berlin, der vorbildlich gearbeitet hat. Vom Abstiegskandidaten zum Spitzenteam - die "alte Dame" Hertha ist heuer unter Pal Dardai flott unterwegs. Rund 27 000 Tickets sind bislang verkauft (darunter 1 300 Gästefans), viele freuen sich auf die Rückkehr des Ex-TSGlers Vedad Ibisevic. Der 31-jährige Bosnier hat trotz eines Bruchs der linken Kieferhöhle den durchgeführten Maskentest bestanden.

Die Chancen stehen gegen Hertha bei 50:50. So wie bei der Heppenheimerin Alexandra Philipps (40) bei Günther Jauchs Quizsendung "Wer wird Millionär?" Die 8 000 Euro-Frage bezog sich auf Nagelsmann, ob er denn mit 28 Jahren zum jüngsten A) Erzbischof, B) Bundestagsmitglied, C) Bundesliga-Trainer oder D) Opa Deutschlands wurde. Mit dem 50:50-Joker entschied sich die ehemalige Miss Germany für Antwort C). Stimmt. Frau Philipps verspürte Hochgefühle.