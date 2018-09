Von Joachim Klaehn

Frankfurt. Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky hatte vielleicht den wertneutralsten Blick aller Hauptprotagonisten auf dem Rasen, weil er weitgehend beschäftigungslos blieb. Also erhob der Finne in der Mixed Zone die Stimme. "Das war ein Freitagabend-Spiel mit Flutlicht und viel Chaos", fasste Hradecky mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht den Spielfilm treffend zusammen, "wir wussten, dass sie diesen Wagner da vorne haben, der einige provoziert. Wir wollten zeigen, dass wir der Herr im Haus sind." Dieser Wagner da stand zwar immer wieder mal mit im Blickpunkt, wenn es zu Diskussionen, Nickligkeiten, Rudelbildungen und Handgreiflichkeiten kam, aber Verursacher eines schmutzigen Südwestderbys zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG 1899 Hoffenheim (0:0) war der groß gewachsene Stürmer gewiss nicht.

Die Geschichte eines giftigen Gipfeltreffens vor 47 000 Zuschauern in der Commerzbank Arena begann mit einer Attacke von Marco Fabián an TSG-Schlussmann Oliver Baumann (9.), die hinterher von Julian Nagelsmann als "gelbe Karte mit orangener Färbung" eingeordnet wurde. Doch Schiedsrichter Christian Dingert beließ es lediglich bei einer Ermahnung für den heißblütigen Mexikaner. Von diesem Zeitpunkt an waren die Bewertungsmuster des Unparteiischen durcheinander geraten. Vergleichsweise harmlose Fouls wurden sanktioniert, brutalere Vorgehensweisen hingegen nachsichtig behandelt. Das geht meist nie gut. Es sollte zum unrühmlichen Höhepunkt einer emotionalen, teilweise grenzwertigen Partie kommen, die schon zu einem frühen Zeitpunkt eher einem Hahnenkampf glich.

"Auf die Fresse", schallte es von den Tribünen. Nach einem intensiven Laufduell zwischen David Abraham und Sandro Wagner rammte der Argentinier den Ellenbogen gegen den Kopf von Wagner (32.). "Das war eine klare rote Karte für David", sagte Eintracht-Coach Niko Kovac danach in der Pressekonferenz und übte sich in Diplomatie. Und Dingert? Der hatte nach Abrahams Rambo-Aktion auf Freistoß entschieden - für Frankfurt!

Nagelsmann verurteilte den Ausraster des ehemaligen Hoffenheimers in aller Schärfe und Deutlichkeit. Er erinnerte an die Vorbildfunktion von Fußballprofis und verglich es mit einer Schlägerei auf der Straße oder in einer Kneipe. "Wenn das einer im normalen Leben macht, dann sieht er erst mal kein Tageslicht mehr", meinte Nagelsmann in kleiner Medienrunde und sprach von "völligem Wahnsinn. Wir alle kennen David als außergewöhnlich netten Menschen und guten Charakter. Aber ich wünsche ihm, dass er nie wieder so etwas macht."

In der Hitze des Gefechts ist vieles denkbar, gerade wenn eine aufgeheizte Stimmung unter leidenschaftlichen Streithähnen herrscht. Doch wie irrsinnig ist eine Aussage von Eintracht-Hüne Alexander Meier zur Reizfigur Wagner? "Wenn er so spielt, muss er auch damit rechnen, dass er mal einen abkriegt. Dann glaube ich, hat jeder Verteidiger dazu auch das Recht." Das Recht auf eine Tätlichkeit wie die von Abraham?

Sandro Wagner selbst berichtete noch in den Katakomben, er habe am Kopf geblutet und habe immer noch "ein Brummen im Ohr". Er erzählte auch, dass sich Abraham bei ihm entschuldigt habe. "Ich will David da nichts unterstellen. Das Spiel war sehr hart, teilweise zu hart", wägte Wagner seine Worte genau ab. Der gebürtige Münchner wollte deeskalierend auftreten. Er lobte Referee Dingert, der hinter den Kulissen eingestanden hatte, keinen guten Tag erwischt zu haben - und relativierte auch die rote Karte für Timothy Chandler (82.), ausgelöst vom Zwist zwischen Bastian Oczipka und Mark Uth: "Ach, das war gar nicht so schlimm und sicherlich keine Tätlichkeit. Ich wollte Mark schützen, hoffe, dass Timothy nicht lange gesperrt wird."

Ferner telefonierte Wagner am Samstag mit Meier und räumte Differenzen aus. Promptes Krisenmanagement eben.

Angesichts des ganzen Theaters und der unzähligen Wortgefechte rund ums Rasenrechteck ging der Blick fürs rein Sportliche und Tabellarische ziemlich verloren. TSG-Manager Alexander Rosen ächzte: "Ich bin traurig über die nicht vorhandene Qualität dieses Spiels, denn eigentlich spielen beide Teams einen gepflegten Fußball. Bei allem Kampf und Verständnis für Emotionen: Es gehört sich, anständig zu sein und respektvoll miteinander umzugehen. Ich bin froh und stolz, dass das Verhalten unserer Spieler und unserer Bank in Ordnung war."

Ohne es auszusprechen, hieß das im Umkehrschluss: Die Eintracht war doch einen Schritt zu weit gegangen …

Julian Nagelsmann fiel es schwer, sich am Fortbestehen der Serie von nunmehr 14 Saisonspielen ohne Niederlage zu erfreuen. "Das hat heute keinen Spaß gemacht. Es hatte wenig mit Fußball zu tun, was da auf dem Acker passiert ist", grantelte Fußballästhet Nagelsmann.

Nach einem insgesamt aufregenden Bundesliga-Wochenende lassen sich zwei Aspekte konstatieren: "Hoffe" ist vor dem nächsten Vergleich am Freitag (20.30 Uhr) mit Borussia Dortmund als einziges Team noch ungeschlagen. Und: Sowohl Frankfurt als auch Hoffenheim sind von der Konkurrenz schwer zu bezwingen. Die Widerstandsfähigkeit ist in Hessen und Baden inzwischen stark ausgeprägt …