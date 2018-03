Von Frank Enzenauer

Zuzenhausen. Kamerad Zufall hat keine Chance mehr bei der TSG 1899 Hoffenheim. Videomaterial aus drei Spielen der fünftklassigen SG Aumund-Vegesack haben Cheftrainer Markus Gisdol und seine Helfer ausgewertet, "wir bereiten uns wie auf jedes andere Pflichtspiel vor." Gewissenhaftigkeit ist gerade für die Hoffenheimer zwingend für die Erstrundenpartie im DFB-Pokal, denn schlimme Erfahrungen mussten sie im vergangenen Sommer machen. Als der damalige Trainermanager Markus Babbel vollmundig das Ziel Europa League ankündigte, als Torhüter Tim Wiese sogar laut von der Champions-League-Teilnahme träumte - und man prompt beim Regionalligisten Berliner AK eine 0:4-Demütigung erlitt. Was im August 2013 als peinlicher "Betriebsunfall" abgetan wurde, erwies sich als Vorankündigung einer schrecklichen Saison und als früher Beleg, dass es in Babbels Mannschaft von hinten bis vorne nicht stimmte.

Markus Gisdol mag die Berliner Blamage "nicht so sehr thematisieren", wie er vor dem Abflug nach Bremen sagte. Und verschmitzt lächelnd fügte er hinzu: "Ist ja allen bekannt im Verein ..." An diesem Samstag soll sich die traurige Geschichte nicht wiederholen, deshalb warnt der Coach sein runderneuertes und stark verjüngtes Team: "Das wird kein Spaziergang!" Die Amateure von Aumund-Vegesack seien "taktisch gut geschult", erklärte Gisdol, "sie können aber auch eklig spielen und richtig zulangen."

Für Hoffenheim ist der Pokalkick zugleich der letzte Test für den Bundesligaauftakt eine Woche später gegen den 1. FC Nürnberg. Bis auf den verletzten Mittelfeldakteur Sejad Salihovic, der am Montag wieder am Mannschaftstraining mitwirken soll, steht Gisdol sein Wunschpersonal zur Verfügung. Denkbar, dass jene Elf beginnt, die bei der jüngst geglückten 4:1-Probe gegen den griechischen Meister Olympiakos Piräus zum Anpfiff auf dem Spielfeld stand.

Die Partie am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr) findet auf Platz 11 der Sportanlage des SV Werder Bremen statt und wird mit 4500 Zuschauern ausverkauft sein. 300 "Hoffe"-Fans haben sich für die lange Reise angekündigt. Wegen diverser Sicherheits- und Organisationsauflagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) muss die SG Aumund-Vegesack, in der Vorsaison Dritter der Bremen-Liga, die Infrastruktur des Bundesligisten SV Werder in Anspruch nehmen. Für die Mietfreiheit sind die Macher des 1800 Mitglieder starken Vereins "sehr dankbar".

Die SG Aumund-Vegesack, beheimatet im Norden Bremens, freut sich "tierisch" auf ihre DFB-Pokalpremiere, wie Sportwart Holger Franz der Rhein-Neckar-Zeitung sagte. "Wir wollen als sympathische Gastgeber auftreten." An eine Sensation gegen Hoffenheim denke niemand im Amateurteam, in dem vor allem Studenten und Polizisten am Ball sind. Sportwart Franz: "Unsere Chancen liegen vielleicht bei 1:99."

1899 Hoffenheim: Casteels, Beck, Abraham, Vestergaard, Toljan - Rudy, Polanski - Volland, Firmino, Elyounoussi - Modeste.