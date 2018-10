Einzelkritik

Grahl: Der mehr als würdige Ersatz für Casteels war an den Gegentoren schuldlos und rettete mehrere Male glänzend.

Beck: Beim ersten Leverkusener Treffer mit involviert. Konnte Kießling beim Kopfball nicht entscheidend stören.

Strobl: Gisdols Mann für alle Fälle biss sich in die schwere Aufgabe hinein.

Vestergaard: Noch vor Beck beim 1:1 nicht nahe genug an Kießling. Kassierte kurz vor Schluss "Gelb" und rettete ein paar Mal in höchster Not.

Johnson: Verhinderte die Flanke von Spahic beim ersten Ausgleich nicht energisch genug.

Rudy: Fällt meistens nicht auf, aber diesmal leistete er viel Kleinarbeit.

Polanski: Ein nimmermüder Arbeiter, der die Löcher stopft. Auch an diesem Sonntag unterm Bayer-Kreuz.

Salihovic: Nach dem Fehlschuss gegen Mainz diesmal vom Elfmeterpunkt aus ohne Nerven. Was für ein Selbstbewusstsein!

Firmino: Keine großen Szenen, aber er setzte Volland beim zweiten Führungstor geschickt in Szene.

Volland: Traumtor! "Hoffes" brandgefährliche Nummer 31 ist ein Mann für die ganz besonderen Momente.

Modeste: Der Monsieur markierte den Siegtreffer. Seine einzige, aber höchst wirkungsvolle Tat.

Herdling: Kam nach etwas über einer Stunde und fiel nicht auf.

Elyounoussi: Hätte nach Johnson-Vorarbeit fast getroffen.

Karaman: Nur wenige Sekunden auf dem Rasen. Ohne Wertung. awi



[-] Weniger anzeigen