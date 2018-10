Von Michael Wilkening

Ketsch/Speyer. Mit den Fußballern der SpVgg Ketsch konnte man am Samstag durchaus Mitleid haben. "Das ist auch für einen Profi echt hart", sagt Kai Herdling von der TSG 1899 Hoffenheim, nachdem sowohl die Bundesliga-Kicker als auch die Bezirksliga-Fußballer am heißesten Tag des Jahres gegeneinander gespielt hatten. Am Ende stand ein 17:0 (8:0)-Sieg der Kraichgauer, dem sich gestern, bei deutlich angenehmeren Temperaturen, ein 8:0-Erfolg der TSG 1899 beim Landesligisten FC Speyer anschloss.

Ein Ketscher Defensivspieler hatte sich unmittelbar nach Spielschluss schon seines Trikots erledigt und hing mit blankem Oberkörper über der Spielfeldumrandung. "Hast du gesehen, was die gelaufen sind? Wahnsinn!", sagte er voller Bewunderung zu einem der Zuschauer. "Die" - das waren die Hoffenheimer, die sich trotz der großen Hitze keinen Schongang verordnet hatten. Und was war wohl die entscheidende Erkenntnis für Markus Gisdol gegen einen Gegner, der in jeder Minute motiviert war, aber qualitativ einfach kein ernsthafter Kontrahent sein konnte. Befragen ließ sich der Trainer der Hoffenheimer zu den 90 Hitze-Minuten allerdings nicht, er ließ durch den Pressesprecher ausrichten, dass er nicht für Auskünfte zur Verfügung stünde. Wahrscheinlich war es Gisdol einfach zu heiß.

Heiß gelaufen war der Stadionsprecher im schmucken Waldstadion in Ketsch, denn er musste nie zuvor so viele Tore in einem Spiel der Ketscher Herren durchsagen wie am Samstag. 17 Mal galt es, einen Hoffenheiemr Goalgetter zu benennen, wobei ihm der Job vor allem in der ersten Halbzeit leicht gemacht wurde. Um nicht zu viel Verwirrung zu stiften, teilten sich Kai Herdling und Jiloan Hamad die ersten acht Treffer einfach auf.

Herdling traf fünf Mal, Hamad drei Mal. Nach der Pause wurde es dann ein wenig unübersichtlicher, denn jetzt trugen sich noch Janik Haberer (2), Kevin Volland (3), Tarik Elyounoussi (2) und Roberto Firmino (2) in die Liste derer ein, die durchgesagt werden mussten.

"Es macht immer Spaß, wenn man in der Region spielt", sprach Herdling, für den die Entspannung in der 60. Minute begonnen hatte, als Gisdol fast die komplette Mannschaft auswechselte. Schließlich galt es, die Belastung für seine Spieler am Wochenende gleichmäßig zu verteilen. Bis auf die angeschlagenen Sebastian Rudy und Anthony Modeste kamen alle Spieler zum Einsatz, die derzeit zur Verfügung stehen. Oliver Baumann beispielsweise hütete nur gestern im Tor, in Ketsch stand der Torwart in Zivil am Spielfeldrand. Zu tun hatte der ehemalige Freiburger trotzdem, denn als er nach zehn Minuten vom ersten Zuschauer erkannt und um ein Autogramm gebeten wurde, setzte eine kleine Zuschauerwanderung ein. Baumann zeigte sich als Mann des (Fan-)Volkes und arbeitete alle Autogramm- und Foto-Wünsche mit einem Lächeln Gesicht ab - das war vorbildlich.

Die Ketscher freute es, denn sie hatten sich das freundschaftliche Hitzespiel dadurch "verdient", in dem sie in der zurückliegenden Saison die meisten Karten für Heimspiele der TSG 1899 geordert hatten. "Es waren etwas mehr als 600, im Grunde war der ganze Verein in Hoffenheim", bilanzierte Jürgen Saam, der Vorsitzende der SpVgg.

In Speyer waren gestern Firmino (2), Pirmin Schwegler (2), Haberer, Sven Schipplock, Adam Szalai und Grischa Prömel die Torschützen. Nach dem 8:0 mochte auch Gisdol wieder sprechen: "Das Ergebnis ist kein Maßstab, aber wir wollten die Bälle früh erobern und das ist uns gelungen."