Von Joachim Klaehn

Sinsheim. In der sanfthügeligen Kraichgaulandschaft geht's hoch und runter. So wie mit der dortigen besten Fußballmannschaft, deren einzige Beständigkeit bislang in der Unbeständigkeit liegt. "Wundertüte 1899" - deshalb wussten die treuen der treuesten Fans in der "Bierkurve" am späten Freitagabend auch nicht, ob sie lachen, weinen, klatschen, pfeifen oder einfach rausgehen sollten. Wohin mit all den ambivalenten Gefühlen - nach einem in der Schlussphase unterhaltsamen, aber unergiebigen 3:3 (1:1) vor 22 150 Augenzeugen gegen den wackeren Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth? Kapitän Tim Wiese entschied sich für den Weg der Kommunikation. Da stand der sommersprossige Typ, bei dessen Auftritten im Hoffenheimer Trikot die Tragik kein Ende zu nehmen scheint, und sagte leise und tapfer: "Das ist anormal bitter! Schade, dass wir am Ende verloren haben. Aber wenn du am Ende ein Tor kriegst, ist das wie eine Niederlage."

Man kann für "Hoffe" nur hoffen, dass diese kollektiven Versäumnisse sie nicht noch einholen werden in diesem fünften Bundesliga-Spieljahr. Vier Punkte (Nullnummer gegen Augsburg wegen des Vukcevic-Unfalls unter besonderen Umständen, Remis gegen Fürth) wurden in den letzten beiden Heimpartien gegen die jeweiligen Schlusslichter des Tableaus verschenkt, dies sind Warnsignale für ein allzu großzügiges Laissez-faire und ein angekratztes Selbstbewusstsein.

Und auch wenn er für einige Gegentreffer nicht zur Verantwortung zu ziehen ist, Wiese ist rein von den Zahlen her gestraft genug. 14 der 17 TSG-Liga-Tore hat der extravagante Keeper in vier Begegnungen kassiert, sein belgischer Ersatzmann Koen Casteels musste drei Mal bei gleicher Spielanzahl den Ball aus dem Netz fischen - es ist eine niederschmetternde Zwischenbilanz für den langjährigen Bremer. "Ich bin nicht bereit, über Wiese und seine Leistung zu reden", reagierte Manager Andreas Müller für einen kurzen Augenblick in der Mixed Zone genervt, "die Tore heute waren nicht haltbar. Tim ist immer der Letzte in der Kette."

Längst haben sie bei 1899 damit begonnen, eine Schutzzone für Wiese zu errichten. Verständlicherweise, denn gerade an diesem umstrittenen Transfer von Tom (Starke) zu Tim entzündeten sich die Debatten. Beendet werden können sie nur durch die Errichtung eines Sicherheits- und Sperrriegels - das Team muss Wiese helfen und Wiese seiner neuen Mannschaft. Ob es nicht wie verhext mit Wiese sei, wurde Trainer Markus Babbel in der Pressekonferenz gefragt. Babbel leicht zerknirscht: "Verhext würde ich nicht sagen. Doch es wäre schön für ihn gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Im Moment ist jeder Schuss ein Treffer." Andere waren allerdings auch da, um das zu verhindern.

Hoffenheim stellt derzeit die schwächste Defensivabteilung und die (immerhin) siebtstärkste Offensive der Liga. Deshalb warf Müller das Zauberwort "Balance" in die Journalistenrunde: "Die Mannschaft muss erkennen, wann man den Gegner am Haken hat." Drei Mal lag 1899 durch die Tore von Firmino (8.), Joselu (67. und 89.) in Front, drei Mal kassierten die Blauen den Ausgleich durch die überglücklichen "Kleeblättler" - es spricht gegen die Konsequenz und Cleverness der Nordbadener, und es spricht für die tolle Moral der Franken. Es sind diese schludrig ausgeführten Details: Beim 1:1 wurde vom Einwurf weg nicht energisch genug nachgesetzt einschließlich des Abprallers, beim 2:2 stand Debütant Denis Streker zu weit von Edgar Prib weg, beim 3:3 und Last-Minute-Schock des eingewechselten Lasse Sobiech (90. +3) musste kompromissloser Körpereinsatz nach der Ecke her, auch wenn "Sobiech gefühlte zwei Meter groß ist", wie Babbel gequält schmunzelnd anmerkte. "Wir müssen daraus lernen", gab Babbel unumwunden zu. Dabei hatten sie unter der Woche Anschauungsmaterial genug gehabt. Der Lapsus von Jogis Jungs gegen Schweden (4:4), nach einer 4:0-Führung, war doch ein Warnschuss. Sollte man meinen ...

Babbels Elf ist eine leicht verwundbare Equipe mit wundersamen Widersprüchen. Zuerst wird Erfahrung (Wiese, Delpierre, Chris) eingekauft, dann werden "Junge Wilde" wie Denis Streker und Vincenzo Grifo belohnt, was grundsätzlich positiv, aber am Freitag in einem Sechs-Punkte-Match gegen Fürth bedingt zielführend wirkt. "Es ist doch klasse, wenn junge Burschen eine Chance bekommen", sagte Müller. Nur zu welchem Zeitpunkt!?

Bizarr ist auch folgende Episode am Rande: Sven Schipplock kam spät für Firmino aufs Feld und hatte prompt das 4:2 (91.) auf dem Fuß. Am Mittwoch hatte Babbel noch über Schipplocks Trainingsattacke gegen Patrick Ochs gemeint: "Wenn du wieder in die Mannschaft rein willst, dann geht das schlecht über Watsch'n verteilen." Ein lustiger Spruch, eine eher traurige Fußnote. Was sollen jetzt Ochs (gar nicht auf dem Aufstellungsbogen) oder Eren Derdiyok nach dem Fürth-Spiel denken?

Zwischen all dem erstaunlichen Auf und Ab hat Tim Wiese realitätsnah, treffend und fast schonungslos offen festgestellt: "Wir waren selbst schuld. Uns fehlt die Bissigkeit und Kompaktheit." Und: "Ich versuche mal, ein Spiel zu gewinnen." Das wäre die beste Therapie - für den inkonstanten Kraichgauklub und dessen Entwicklungsprozess. Und für Tim Wiese, den Letzten in der Fehlerkette, gilt dies ohnehin.