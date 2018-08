Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Es ist kein typischer Werdegang eines Fußballprofis - ganz im Gegenteil. Kai Herdling, 29, debütierte am 7. März 2010 im Bundesliga-Team der TSG 1899 Hoffenheim. Die Heimpartie gegen den FSV Mainz 05 ging mit 0:1 ins Sinsheim verloren und seinerzeit hatte "Professor" Ralf Rangnick noch das Sagen. Herdling durfte erstmals ran, doch es sollte für lange Zeit seine einzige Duftmarke in Deutschlands Beletage bleiben. Doch vor dieser Saison ging die Tür für Herdling urplötzlich wieder auf. "Du bist im Bundesliga-Kader dabei", so die unmissverständliche Ansage von TSG-Cheftrainer Markus Gisdol, "dann schauen wir mal von Woche zu Woche."

Herdling zeigte sich positiv überrascht, die Entwicklung eines Spätzünders nahm seinen Lauf. Inzwischen ist der ehemalige Jugendspieler der SpVgg Neckarsteinach und der SG Kirchheim aus der aktuellen Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Insgesamt 18 Mal stand er im Kader, begann sechs Mal in der Startformation und sechs Mal blieb Herdling ohne Einsatzzeit. Also eine ausgeglichene Bilanz. Ergänzend war der offensive Mittelfeldspieler bei allen drei Pokalbegegnungen bei der SG Aumund-Vegesack (9:0), gegen Energie Cottbus (3:0) und beim FC Schalke 04 (3:1) dabei.

Beim famosen 4:1 bei Hannover 96 gelang dem dienstältesten Hoffenheimer, seit 2002 für den Kraichgauklub aktiv, sein Bundesliga-Premierentreffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (18.). Eine sehenswerte Kopfball-Bogenlampe schockte 96-Keeper Ron-Robert Zieler. Hinterher sagte Herdling breit grinsend: "Ich bin ein miserabler Kopfballspieler und habe es gar nicht glauben können, dass mir dieses Tor gelungen ist."

Hinterher rissen sich die Reporter von der ARD und vom ZDF um das "Kopfball-Ungeheuer" - und Herdling erledigte auch diesen medialen Part unaufgeregt, bescheiden und sympathisch.

Leistung lohnt sich - und Herdling wird von Gisdol, Rosen und Co. für seine zuverlässige Arbeitsauffassung und Flexibilität belohnt. Wie die RNZ am Dienstag aus zuverlässiger Quelle erfuhr, verlängert Hoffenheim den bis Sommer 2014 laufenden Vertrag von Kai Herdling bis 2016. Der "lokale Held"darf sein spätes Bundesliga-Glück weiter ausleben.

Dabei hatte er selbst in einem Interview mit dem Magazin 11 Freunde Anfang August 2012, nach einem halbjährigen Intermezzo bei Philadelphia Union in der Major League Soccer und der zweiten Rückkehr zu "Hoffe", über sein Standing und seine künftigen Perspektiven gesagt: "Ich bin bei der zweiten Mannschaft Führungsspieler und Kapitän. Für die Bundesliga mache ich mir mit 28 Jahren keine großen Illusionen mehr." Künstlerische Pause. "Wobei: Im Fußball weiß man ja nie", so Herdling pfiffig und mutig. Als ob es der angenehme Zeitgenosse geahnt hätte ...

Als einer der wenigen Fußballprofis denkt er nämlich nicht nur ans runde Leder. Herdling hat sich bei SAP zum Bürokaufmann ausbilden lassen und macht ein Fernstudium an der IST-Hochschule in Düsseldorf. Sein Ziel ist der Grad eines Sportfachwirts. Damit sorgt Herdling klugerweise für die Zeit nach der sportlichen Karriere vor.

"Die Entwicklung ist einfach unglaublich, das kann man nicht erklären", ordnet Herdling die Geschehnisse auf dem Spielplatz Bundesliga in sein persönliches Koordinatensystem ein. Die TSG-Fans werden die frohe Botschaft einer Zusammenarbeit bis 2016 begeistert zur Kenntnis nehmen. Herdling ist ein Gesicht der Region, schafft somit Identität. Auch dies dürfte ein wesentliches Kriterium für die Fortsetzung einer langfristigen Beziehung in Hoffenheim sein - zum Wohle beider Seiten ...