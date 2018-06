Von Ulrike John

Sinsheim. Jürgen Klopp kann auf seiner Abschiedstournee mit Borussia Dortmund auch mal ein Unentschieden verschmerzen. Vier Tage nach dem Triumph in München kam der DFB-Pokal-Finalist in der Fußball-Bundesliga nur zu einem 1:1 (1:1) bei 1899 Hoffenheim und verpasste es, an dem Rivalen um einen Europa-League-Platz vorbeizuziehen. «In irgendeiner Weise schnappen wir euch noch», meinte der froh gelaunte Kulttrainer des BVB nach dem Abpfiff zu seinem Kollegen Markus Gisdol. Lächelnd hatte Klopp zuvor seinen Spielern zu einer Energieleistung gratuliert.

Immerhin blieb der BVB in der vierten Pflichtpartie seit Klopps Abschiedsankündigung Mitte April ohne Niederlage. «Solche Spiele gehen nicht immer unentschieden aus, heute ist es passiert», sagte der 47-Jährige nach einer packenden Begegnung. Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena erzielten am Samstag Kevin Volland (33. Minute) für die Kraichgauer und Mats Hummels (35.) die Tore.

So gab es in dem von Klopp ausgerufenen «Sechs-Punkte-Spiel» nur jeweils einen Zähler für beide Teams. In der Tabelle fielen Hoffenheim und Dortmund auf Rang acht und neun zurück.

Die Gastgeber wollten unbedingt eine Revanche für das unglückliche Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal in Dortmund und warfen sich etwas vehementer in die Zweikämpfe. Bereits in der vierten Minute bot sich Anthony Modeste die Chance zum 1:0, der Franzose spitzelte aber den Ball gegen Keeper Mitchell Langerak. «Ich denke, dass wir ein außergewöhnliches Spiel erlebt haben. Die ersten 60, 70 Minuten habe ich uns vorne gesehen», sagte Gisdol.

Die ohnehin dezimierte Borussia hatte kurzfristig auch auf Marco Reus verzichten müssen, den nach dem Pokalcoup im Elfmeterschießen beim FC Bayern München muskuläre Probleme plagen. Bei den Hoffenheimern liefen für den erkrankten Sebastian Rudy und Tobias Strobl (fünfte Gelbe Karte) die zuletzt gesperrten Volland und Andreas Beck auf.

Vor allem Volland, der schon länger als Neuzugang beim BVB im Gespräch ist, sorgte für viel Alarm. In der 31. Minute landete ein Schuss des Nationalspielers noch am Außennetz. Kurz darauf umkurvte er Marcel Schmelzer und zielte diesmal genau ins lange Ecke zur Führung und zu seinem siebten Saisontreffer.

Den Dortmundern blieben klare Chancen bis dahin verwehrt. Eine Ecke von Henrikh Mchitarjan köpfte dann aber Hummels zum Ausgleich ins Tor. Pierre-Emerick Aubameyang soll dabei im passiven Abseits Torhüter Oliver Baumann die Sicht versperrt haben. «Das war Abseits! Ganz eindeutig Abeits», ärgerte sich Gisdol.

Aubameyang verpasste nach dem Wechsel sein 15. Tor in dieser Spielzeit, als er den Ball bei einem Konter vertändelte. Im Gegenzug hätte Modeste fast das 2:1 für Hoffenheim erzielt, das Leder flog knapp am langen Eck vorbei. In einem packenden Schlagabtausch konnte auch Joker Ciro Immobile dem BVB nicht mehr zum Sieg verhelfen: Baumann rettete großartig gegen Aubameyang und den Italiener. «Aubameyang», meinte Gisdol voller Respekt über den BVB-Torjäger, «ist einfach unfair schnell.»

Selten groß in Erscheinung trat bei den Dortmundern Ilkay Gündogan nach dem Wirbel um seine abgelehnte Vertragsverlängerung. Bei einem entsprechenden Angebot würde die Borussia den Nationalspieler in diesem Sommer auch an den FC Bayern München abgeben. «Es ist nicht wirklich kriegsentscheidend», sagte Sportdirektor Michael Zorcdem TV-Sender Sky.