Von Frank Enzenauer

Sinsheim. Dass jetzt Kevin Volland einen Vollbart trägt und wie ein Hipster in New York City, London oder Berlin Mitte aussieht, ist nicht einem modischen Einfall geschuldet. Sondern einer Wette mit Sportfreund Tobias Strobl: Rasiert wird sich erst wieder nach einer Niederlage.

Das könnte dauern. Wobei Volland selbst schuld ist, wenn das Freundinküssen eine haarige Angelegenheit bleibt. Der Demnächst-Nationalspieler schoss in der 73. Minute den 1:0-Siegtreffer für die TSG 1899 Hoffenheim gegen den beeindruckenden Aufsteiger SC Paderborn und sorgte somit fürs Voranschreiten auf dem Erfolgsweg. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Hoffenheimer sind Tabellenvierter, punktgleich mit Mönchengladbach und Wolfsburg.

"Ja! Ja! Ja!" TSG-Trainer Markus Gisdol ballte beim Abpfiff in der Rhein-Neckar-Arena die Fäuste und schrie seine Freude, seine Erleichterung heraus. "Das war ein hartes Stück Arbeit", sagte Gisdol später, als er Stress abgebaut hatte. "Ein Extra-Lob an die gesamte Mannschaft!" Strahlend trat auch Alexander Rosen vor die Reporter. "Wir mussten sehr beharrlich sein, wir mussten ein sehr dickes Brett bohren", sagte Hoffenheims Profifußball-Direktor nach der Kraftanstrengung gegen bestens organisierte, stets kontergefährliche Paderborner.

Es war ein Sieg des Willens, und besonders Kevin Volland verkörperte an diesem Samstag bedingungslose Hingabe. Der 22-Jährige drängte immer wieder in den Strafraum, versuchte es mit Schüssen aus mehreren Positionen, war offenkundig ambitioniert, endlich sein erstes Saisontor zu erzielen, nachdem er mit Rückenschmerzen in die Runde gestartet war und deshalb nicht ganz das Leistungsniveau des Vorjahres erreichte. "Man hat gemerkt, Kevin wollte den Torbock umstoßen", sagte Direktor Rosen nach der Dreier-Feier, "er war ein ständiger Unruheherd."

Nachdem Rechtsverteidiger Sebastian Rudy in der Frühstphase der Partie (5. Minute) einen Strafstoß nur an den Pfosten geschossen hatte, benötigten die Hoffenheimer viel Geduld, um den Aufsteiger niederzuringen. Die 25 712 Zuschauer in der Arena, darunter Schlagersänger Guildo Horn ("Guildo hat euch lieb!") in auffälligen Retro-Klamotten, erlebten drei weitere Pfostenknaller, vom Paderborner Moritz Stoppelkamp (61.), von Volland (66.) sowie von Einwechselstürmer Sven Schipplock (88.) - und den Aufreger fünf Minuten vor Schluss, als Jannik Vestergaard den Paderborner Elias Kachunga im Strafstoß umstieß, Schiedsrichter Robert Hartmann und seine Helfer an der Seitenlinie jedoch das Foul nicht ahndeten. "Wieder wurden wir benachteiligt", klagte da Paderborns Trainer André Breitenreiter, der "ein Spiel auf Augenhöhe" gesehen hatte und mit dem Auftreten seiner Mannschaft einverstanden war. Zu Recht. "Wir können erhobenen Hauptes Hoffenheim verlassen."

Weil Markus Gisdol bei Fragen über Hoffenheimer Europapokalchancen allenfalls mit Floskeln ("Wir denken von Spiel zu Spiel") kontert, wurde diesmal Kollege André Breitenreiter darum gebeten. Gisdol ergriff das Wort, schmunzelnd: "Herr Breitenreiter will nicht antworten." Tat er denn doch, der Spielverderber. "Die TSG hat eine überragende Mannschaft mit brutal hoher Qualität", erzählte Breitenreiter. "Die TSG wird eine ganze Weile da oben bleiben." Gisdol widersprach nicht, immerhin. Und ihm wird's gefallen, dass Volland neuerdings wie ein Hipster rumrennt. Denn sie wollen einfach nicht verlieren.