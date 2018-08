Von Achim Wittich

Sinsheim. Es ist angerichtet. Im restlos ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Stadion will 1899 Hoffenheim heute um 15.30 Uhr (live auf Sky) dem ruhmreichen FC Bayern München Paroli bieten. Gegen die "vielleicht derzeit beste Mannschaft der Welt, so Sportchef Alexander Rosen", haben die seit Saisonbeginn so beherzt auftretenden Kraichgauer allerdings in zehn Bundesliga-Spielen noch keinen Sieg feiern dürfen. Immerhin dreimal reichte es für die Profis von Trainer Markus Gisdol gegen den Rekordmeister als Gastgeber zu einem Unentschieden. Die RNZ fasst die bisherigen Duelle zusammen.

> FC Bayern München - 1899 Hoffenheim, 2:1 (0:0), 9. Dezember 2008, Zuschauer: 69 000: "Wer flotte Sprüche hören will, muss nach München fahren. Wer flotten Fußball sehen will, muss uns anschauen." Als Tabellenführer fahren die kometenhaft emporgestiegenen Hoffenheimer nach München und der damalige Trainer Ralf Rangnick verliert die Bodenhaftung. Seine Mannschaft schlägt sich mehr als tapfer und Vedad Ibisevic bringt den Aufsteiger gar in Führung (49. Minute). Doch Philipp Lahm (60.) und Luca Toni in der Schlussminute drehen das Spiel noch. 1899 wird trotzdem Herbstmeister.

> 1899 Hoffenheim - FC Bayern München, 2:2 (2:2), 16. Mai 2009, Zuschauer: 30 150: In der ersten Halbzeit wird den Fans ein Fußball-Spektakel geboten. Franck Ribéry bringt die Bayern in Führung (16.), doch Demba Ba (21.) und Hoffenheims Zaubermaus Carlos Eduardo (21.) bringen die Münchner ins Wanken. Luca Toni (44.) rettet ihnen einen Punkt.

> 1899 Hoffenheim FC Bayern München 1:1 (1:1), 8. August 2009, Zuschauer: 30 150: Ivica Olic, heute in Wolfsburg auf Torjagd, besorgt das 0:1. Chinedu Obasi gleicht aus (41.). Auch beim dritten Aufeinandertreffen der beiden Teams ist es erneut eine Klasse-Partie.

> FC Bayern München 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0), 15. Januar 2010, Zuschauer: 69 000: Der Argentinier Demichelis (35.) und Deutschlands Rekord-Schütze Miroslav Klose (86.) befördern den Ball beim Rückrundenauftakt ins Hoffenheimer Netz. "Hoffe" - stark ersatzgeschwächt und mit dem damals 19-jährigen Boris Vukcevic in der Startelf - hält nur vor der Pause gut mit und hätte am Ende noch höher verlieren können.

> 1899 Hoffenheim - FC Bayern München 1:2 (1:0), 21. September 2010, Zuschauer 30 150: An einem Dienstagabend trifft wieder mal Ibisevic schon nach einer Minute. Doch Thomas Müller (63.) und Daniel van Buyten (90.) lassen die abgezockten Bayern jubeln.

> FC Bayern München - 1899 Hoffenheim 4:0 (2:0), 12. Februar 2011, Zuschauer: 69 000: Mario Gomez (2.), Müller (15.) und zweimal Arjen Robben (63./81.) sorgen für klare Verhältnisse.

> 1899 Hoffenheim FC Bayern München 0:0, 1. Oktober 2011, Zuschauer: 30 150: Trotz Nullnummer ein echter Hingucker.

> FC Bayern München - 1899 Hoffenheim 7:1 (5:0), 10. März 2012, Zuschauer: 69 000: Ein schwarzer Tag für 1899. Gomez trifft dreimal(5./35. und 48.), Robben zweimal (12./29.) für die entfesselten Bayern. Dazu Toni Kroos (18.) und Ribéry (58.). Luiz Gustavo, später ein Münchner, erzielt den Ehrentreffer für die Mannschaft des glücklosen Markus Babbel. "Es war schockierend", sagt Jannik Vestergaard.

FC Bayern München 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0), 6. Oktober 2012, Zuschauer: 71 000: Monsieur Ribéry (19. u. 47.) sichert dem späteren Triple-Champion am letzten Oktoberfest-Wochenende einen nie gefährdeten, aber glanzlosen Erfolg.

> 1899 Hoffenheim - FC Bayern München 0:1 (0:1), 3. März 2013, Zuschauer: 30 150: Dank Mario Gomez (38.) siegen die an diesem Tag lustlosen Bayern. Jupp Heynckes spricht von einem "Arbeitssieg" seines Starensembles. Da war für "Hoffe" viel mehr drin.