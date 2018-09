Von Achim Wittich

Wolfsburg. Wir blicken kurz zurück: Am 13. April diesen Jahres köpfte ein gewisser Ronaldo Aparecido Rodrigues, besser bekannt unter dem Künstlernamen Naldo, Hoffenheims Abstiegskämpfer wieder ein Stückchen weiter in Richtung 2. Liga. Der Brasilianer erzielte am 29. Spieltag der Saison 2012/13 den späten (86. Minute) 2:2-Ausgleich gegen den in Seenot befindlichen Kraichgau-Dampfer. Klar, dass beim Abpfiff die Spieler von Hoffnungsträger Markus Gisdol an diesem betrüblichen Samstag total frustriert auf dem Rasen der Volkswagen Arena lagen und zwei verlorenen Zählern nachtrauerten. Hintergrund Spielerbewertungen

Casteels: Wenig beschäftigt und an den Gegentoren schuldlos.

Beck: Ein gebrauchter Tag für den Kapitän. Schwach.

Abraham: Der argentinische Innenverteidiger ist längst eine feste Größe.

Vestergaard: War mehrmals in der Not zur Stelle. Wenn nur sein Aussetzer beim 1:2 nicht gewesen wäre ...

Szarka: [+] Lesen Sie mehr Spielerbewertungen

Casteels: Wenig beschäftigt und an den Gegentoren schuldlos.

Beck: Ein gebrauchter Tag für den Kapitän. Schwach.

Abraham: Der argentinische Innenverteidiger ist längst eine feste Größe.

Vestergaard: War mehrmals in der Not zur Stelle. Wenn nur sein Aussetzer beim 1:2 nicht gewesen wäre ...

Szarka: Nicht nur vorm 1:1-Ausgleich mit Problemen. Die Premiere in der Startelf ging daneben.

Polanski: Ordentlicher Auftritt. Versuchte, das Spiel zu ordnen.

Rudy: Früh gelb belastet (7. Minute). Das hemmte seinen Tatendrang.

Volland: War schon viel besser unterwegs. Aber auch wenn es mal nicht so läuft: Nie ein Totalausfall.

Firmino: Nach der Verletzung noch nicht wieder obenauf.

Johnson: Erst vorne links, dann hinten links und beteiligt am 1:2. Pech.

Modeste: Traf wieder, vergab aber den Matchball. Ein richtig Guter.

Herdling: Kam nach der Pause - und fiel nicht weiter auf.

Schipplock: Das Warten auf sein nächstes Joker-Tor geht weiter.

Strobl: Spielte nur knapp 20 Minuten. Keine Bewertung. awi

[-] Weniger anzeigen

Doch was machte damals Schwabe Gisdol? "Alles gut", befand der gebürtige Geislinger doch glatt in höchst prekärer Lage und lächelte im Bauch des Stadions einfach alle Sorgen weg. Zweckoptimismus? Keineswegs, denn nur ein paar Wochen später lachten alle TSGler nach dem geschafften Klassenverbleib in der Relegation gegen die "Roten Teufel" des 1. FC Kaiserslautern.

An diesem Samstag präsentierte sich Hoffenheims Trainer nach der genauso verdienten wie unnötigen 1:2 (1:1)-Niederlage bei den Wölfen ganz anders. Nach der offiziellen Pressekonferenz war Gisdol im Kabinengang nicht mehr bereit, noch ein paar Sätze mit den mitgereisten lokalen Medienvertretern zu sprechen. Ein ansonsten durchaus nicht unüblicher Vorgang im Elitezirkel der Bundesliga-Trainer. Doch Gisdol war gallig, richtig angefressen - und das zurecht.

"Der Ärger und die Enttäuschung ist sehr groß", hatte er drei Etagen höher beim offiziellen Statement gerade verkündet und hinzugefügt: "Wir hätten heute gefühlt einen Punkt mitnehmen müssen." Doch dagegen hatte - welch Duplizität der Ereignisse - ausgerechnet dieser Naldo wieder etwas einzuwenden. In der wohl spielentscheidenden Szene der Partie rettete der 1,98 Meter große Abwehrhüne nach einer knappen halben Stunde in Weltklassemanier und in letzter Not gegen den durchgebrochenen Anthony Modeste. Es wäre das 2:0 für die bis dahin guten Hoffenheimer gewesen, denn der Monsieur aus Frankreich hatte bereits in der 15. Minute fürs 1:0 der Gäste gesorgt. "Merci" dachte sich der Glückskauf aus dem Nachbarland einfach nur, als ihm Wolfsburgs Ja-Cheol Koo den Ball per Kopf maßgerecht servierte - und haute das Runde ins Eckige. Es war bereits der fünfte Saisontreffer des Mannes mit Schuhgröße 45,5. Schade nur, dass seine "Schlappen" in der 27. Minute nicht groß genug waren. Fast wäre Modeste nämlich an einen langen Pass des wieder mitwirkenden, aber unauffälligen Firmino mit der Fußspitze noch rangekommen. "Wenn wir 2:0 führen, hätten wir wahrscheinlich gewonnen", lag der Franzose nachher mit seiner Analyse wohl richtig.

Seine Mitspieler hatten sich die heimstarken Profis aus der Autostadt am Mittellandkanal so richtig auf dem Serviertablett zurecht gelegt und ließen nicht viel zu. "Schwarmintelligenz" nennt es Stratege Gisdol neuerdings (wir berichteten), wenn alle seine Jungs in hoher Laufbereitschaft über den Rasen fegen und höchst effektiv gegen den Ball arbeiten.

Schade allerdings, dass ausgerechnet Robin Szarka vier Tage nach seinem 22. Geburtstag und ausgerechnet bei seinem Startelfdebüt Pech hatte. Im Duell gegen Träsch sah er in der 44. Minute schlecht aus und einen Tick später war Ivica Olic in der Mitte beim Ausgleich der Nutznießer. Dem Schock kurz vor der Pause ließ der 34-jährige kroatische Routinier und Dauerrenner kurz nach dem Wechsel bereits den Hoffenheimer K.o.-Schlag folgen. Nachdem Fabian Johnson einen Querschläger produziert hatte und Mitspieler Jannik Vestergaard ("Ich war überrascht und hatte nicht mit dem Ball gerechnet") ein Mittagsschläfchen hielt, lupfte der ehemalige Bayern-Angreifer das Spielgerät über den machtlosen Koen Casteels ins Netz (48.).

Wahrlich, es war ein Tag der Geschenke in der mit 24 837 Besuchern, darunter eine kleine Schar von knapp 250 wackeren Hoffenheimer Fans, besuchten Heimspielstätte des VfL. Das fand auch Gisdol: "Wir vergessen nach dem richtig guten Spiel in den ersten 35 Minuten das Verteidigen und schenken dem Gegner wieder ein Tor", haderte er - und war innerlich sicher auch sauer darüber, dass in der gesamten zweiten Hälfte von "Schwarmintelligenz" bei den Seinigen nicht mehr viel zu sehen war. Eine nennenswerte Chance jedenfalls konnte sich 1899 nach dem Doppelpack von Olic im der immer schwächer werdenden Begegnung nicht mehr herausarbeiten.

Also: Alles schlecht, Hoffe? Mitnichten. Und Schwamm drüber. Die Bilanz ist mit zwei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen nach sechs Spieltagen ausgeglichen. Und der eingeschlagene Weg ist der richtige. Aber es ist eben kein leichter. Mehr Stabilität, gerade mit jungen Spielern wie Robin Szarka, ist erst in einem langen und geduldigen Prozess zu erreichen - und vielleicht hat Gisdol beim nächsten kleinen Rückschlag ja doch noch ein paar Worte im kleinen Journalistenkreis übrig.