Die Entscheidung in der BayArena: Julian Brandt (r.) schiebt den Ball an Oliver Baumann vorbei ins Hoffenheimer Tor. Auch Niklas Süle kann nichts mehr retten. Foto: APF

Markus Gisdol bringt Kevin Kuranyi in Leverkusen von Beginn an, doch 1899 Hoffenheim verliert trotzdem mit 1:2

Von Achim Wittich

Leverkusen. Fußball-Trainer versuchen in den wöchentlichen Pressekonferenzen vor den Bundesliga-Spieltagen gerne, eine falsche Fährte auszulegen. "Ich glaube, für einen Einsatz in der Startelf wäre es definitiv noch zu früh", diktierte Markus Gisdol den Medienleuten bezüglich der Personalie Kevin Kuranyi am Donnerstag in ihre Notizblöcke. Die RNZ glaubte dem Hoffenheimer Coach nicht aufs Wort und führte den 52-maligen Nationalspieler vorm Gastauftritt in Leverkusen in ihrer vermuteten Anfangsformation. Glück gehabt, denn am Samstag um 15.30 Uhr stand der 33-jährige Stürmer beim Anpfiff in der BayArena tatsächlich auf dem Rasen. Genutzt hat das taktische Geplänkel Gisdol nichts, denn nach dem 0:2-Pokal-Aus bei den Münchner Löwen ging auch die Premiere in der Eliteliga mit 1:2 (1:1) verloren.

Kuranyi war nachher um eine wichtige Erkenntnis reicher. "Die Qualität des Fußballs hat sich hier sehr geändert, es ist viel schneller geworden." Gar zu schnell für ihn? Gisdol fasste seinen spektakulärsten Neuzugang mit Samthandschuhen an, urteilte milde: "Kevin hat seine Aufgabe erfüllt. Was er gemacht hat, hatte Hand und Fuß." Doch auch ihm war nicht entgangen, dass Kuranyi fast keinen einzigen Zweikampf für sich entscheiden konnte. Und: Der sympathische Hoffenheimer "Integrationsbeauftragte" hat verständlicherweise noch nicht die Pass- und Laufwege der Mannschaft verinnerlicht. Gisdol tat dem Wahl-Heidelberger jedenfalls keinen Gefallen, indem er ihn in seinem 262 Erstliga-Pflichtspiel von Beginn an ins kalte Wasser warf.

"Hoffes" Coach entschied sich beim Werks-Klub für eine mutige Variante und stellte so auf, dass sich meist eine 4-3-3-Formation bildete. Kuranyi agierte ganz vorne in zentraler Position, flankiert auf den Flügeln von dem vor der Pause besten Hoffenheimer Steven Zuber und von Kevin Volland. Fast auf einer Linie agierten Eugen Polanski, Jonathan Schmid und Kapitän Pirmin Schwegler im Mittelfeld. Die Vierer-Abwehrkette mit den einige Male bedenklich schwächelnden Außenverteidigern Jin-Su Kim und Pavel Kaderábek sowie den besseren Innenspielern Fabian Schär und Niklas Süle musste mehr Leverkusener Großchancen zulassen, als ihr lieb sein konnte.

Dabei begann es für den Außenseiter nach Maß. Polanski fand mit einem genialen Pass den vor einer Woche noch aussortierten Zuber und der Schweizer ließ Bernd Leno keine Abwehrchance (5. Minute). Bei den 26 725 Fans der Rheinländer kam ob des starken Auftritts der Gäste ernsthafte Sorge darüber auf, ob vor den beiden K.o.-Spielen gegen Lazio Rom in der Champions-League-Qualifikation (siehe unten) kein Erstliga-Fehlstart drohte. Die knapp 400 1899-Fans dagegen hatten allerbeste Laune.

Doch die Heimelf erarbeitete sich zahlreiche, zum Teil hochkarätige Möglichkeiten. Eigenes Unvermögen im Abschluss und Oliver Baumann verhinderten zunächst noch ein Bayer-Tor. Bis ausgerechnet der TSG-Torwart wenige Sekunden vor der Halbzeit einen strammen Schuss von Wendell nicht festhalten konnte und wieder einmal der Phantomtorschütze von Sinsheim Stefan Kießling zur Stelle war - 1:1 (45.).

"Der Ausgleich war der Knackpunkt", bilanzierte Kuranyi. Er durfte nach knapp einer Stunde runter, für ihn kam Tobi Strobl. Doch jetzt rannten seine neuen Spielkollegen den Jungs aus dem Kölner "Vorort" nur noch hinterher. Admir Mehmedi und Torschütze Julian Brandt war es mit einer feinen Kombination vorbehalten, den verdienten Erfolg der Westdeutschen klar zu machen (71.). Unglaublich allerdings, wie fahrlässig das Team von Roger Schmidt mit weiteren Toroptionen umging. Gegen die Römer wäre das sicher eine Todsünde.

Für die Geschlagenen gab es trotz der Überlegenheit des Gegners keinen Grund, Trübsal zu blasen. "Heute haben wir das wahre Gesicht unserer Mannschaft gesehen, diese Leistung war absolut in Ordnung", sagte Gisdol. Von Schmidt gab’s ein paar warme Worte: Man habe gesehen, "wie schwer Hoffenheim zu bespielen ist".

Ob das auch die Bayern am Samstag (15.30 Uhr) beim Heimauftakt erfahren müssen? "Es dauert noch, bis wir bei einhundert Prozent sind", erklärte der schwache Volland. Da mag der Allgäuer richtig liegen, doch den 17 anderen Vertretern aus dem Oberhaus geht’s in den ersten Wochen der Saison schließlich nicht anders ...

Ein wenig Verstärkung tut not beim Kraichgau-Klub. Wie Sportdirektor Alexander Rosen bestätigte, wird für die Position des nach England abgewanderten 41-Millionen-Euro-Mannes Roberto Firmino ein Nachfolger gesucht. Ein Leihgeschäft sei denkbar und es gebe bereits Gespräche mit mehreren Kandidaten.

Kevin Kuranyi bekommt also Unterstützung - und neue Konkurrenz. Wird er bei seinem einjährigen Gastspiel in Hoffenheim am Ende nur zum Bank-Angestellten?