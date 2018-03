Sinsheim. (dpa) Mit 19 Spielern hat die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Bei knapp 40 Grad bat Trainer Markus Gisdol seine Schützlinge vor rund 1500 Fans zu einem lockeren Training, nachdem das Team zuvor offiziell vorgestellt worden war. Nicht mehr dabei war der langjährige Kapitän Andreas Beck, dessen Wechsel zu Besiktas Istanbul am Samstag perfekt gemacht worden war. Am Montag reisen die Kraichgauer in ein viertägiges Trainingslager nach Westerburg. «Wir haben vieles verändert, vieles neu gemacht. Es wird richtig spannend die nächsten Tage», sagte Gisdol.