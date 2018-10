Schöne Erinnerung! Die TSG 1899 Hoffenheim feierte in der vergangenen Bundesliga-Saison einen 5:1-Sieg beim Hamburger SV. Roberto Firmino hatte im August 2013 mit diesem Kopfball das erste Tor der Partie erzielt. Foto: APF

Von Frank Enzenauer

Zuzenhausen. Markus Gisdol spielte den Ahnungslosen. Nein, er wisse nicht, dass neulich sein schwäbischer Landsmann und enger Vertrauter Ralf Rangnick verkündet hatte, die TSG Hoffenheim könne zum Saisonende "einen Platz unter den ersten Fünf" erreichen. Gisdol schmunzelte am Freitag auf der Pressekonferenz, erst recht, als der Begriff "Bayern-Jäger" fiel. "Es bringt doch nichts, uns von solchen Äußerungen blenden zu lassen", sagte der Hoffenheimer Erfolgstrainer, der unbedingt Kurs halten will, also wiederholt die Tugend der Bescheidenheit pries: "Wir werden bodenständig bleiben."

Vor dem Auftritt am Sonntag (15.30 Uhr) beim Hamburger SV sind die Chefs der noch Unbesiegten bemüht, die bundesweiten Lobeshymnen zu ignorieren. Hoffenheims Profifußball-Direktor Alexander Rosen unterstützt dabei Gisdol energisch: "Die TSG nach dem siebten Spieltag als Spitzenteam auszurufen, wäre grob fahrlässig, illusorisch und erübrigt sich eigentlich von selbst", sagte Rosen. "Wir werden positive Entwicklungen sicher nicht einbremsen, aber wir werden bestimmt nicht den Fehler machen und uns zu diesem Zeitpunkt auf Tabellenplätze konzentrieren."

Ungeachtet des geglückten Rundenstarts und trotz schönster Erinnerungen an das vergangene Gastspiel beim HSV, als "Hoffe" mit einem 5:1-Sieg triumphiert hatte, behauptete Gisdol gestern: "Hoffenheim ist in Hamburg nie Favorit!" Auch dass der HSV Vorletzter ist und erst zwei Tore geschossen hat, seien keine Indizien für die Schwäche des Sonntagsgegners. Gisdol verwies auf den jüngsten 1:0-Erfolg der Hanseaten bei Borussia Dortmund und erkennt eine "deutliche Aufwärtsentwicklung" seit Joe Zinnbauer von Mirko Slomka den schwierigen Trainerjob beim HSV übernommen hat.

Nur gut für Gisdol, dass seine Personalprobleme gelindert wurden. Der beinharte Innenverteidiger Ermin Bicakcic ist nach seiner Muskelverletzung und Grippeerkrankung einsatzbereit und könnte wieder in die Abwehr rücken, in der zuletzt Nationalspieler Sebastian Rudy als rechter Außenverteidiger ausgeholfen hat.

"Nur" das Fehlen von Jin-Su Kim schmerzt. Mit einer vierwöchigen Pause rechnet Markus Gisdol, nachdem Kim mit einem Muskelfaserriss von der Asienmeisterschaft in den Kraichgau zurückgekehrt ist. Trotz Verletzung spielte Kim für Südkorea im gewonnen Finale gegen Nordkorea - die Aussicht, durch den Titel vom zweijährigen Militärdienst befreit zu werden, ließ Kim über die Schmerzgrenze gehen. "Für uns fast ein Totalschaden und brutal", sagte Gisdol zum Ausfall seines südkoreanischen Außenverteidigers, der in den Saisonauftaktspielen vorzügliche Leistungen erbracht hatte.

Dennoch kann die Hoffenheimer Dienstreise nach Hamburg angenehm werden. Rosen und Gisdol treffen an der Elbe Bernhard Peters, den alten Weggefährten und Vertrauten. Im August wechselte der Sportdirektor von der TSG zum HSV, ist nun dort für die Nachwuchsarbeit zuständig. In Hoffenheim ist Peters' Stelle unbesetzt - noch. "Wir brauchen einen vernünftigen Nachfolger", erklärte Gisdol vor dem Abflug nach Hamburg und stellte klar, dass er bei dieser Personalentscheidung "natürlich Mitspracherecht" habe.