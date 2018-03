Zuzenhausen. (dpa) Der bosnische WM-Teilnehmer Ermin Bicakcic wechselt von Bundesliga-Absteiger Eintracht Braunschweig zu 1899 Hoffenheim. Das gab die TSG am Dienstag bekannt. Der 24 Jahre alte Verteidiger erhält in Hoffenheim einen Dreijahresvertrag und soll nach Informationen der «Sport Bild» eine Ablösesumme von knapp einer Million Euro kosten. «Wir sind überzeugt davon, dass uns Ermin in der Defensive mehr Stabilität verleihen wird», sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Bicakcic kehrt mit diesem Wechsel in seine baden-württembergische Heimat zurück, denn er wuchs in Heilbronn auf und begann seine Profikarriere beim VfB Stuttgart.