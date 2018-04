Zuzenhausen. (dpa) Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat den kroatischen Junioren-Nationaltorwart Marko Maric von Rapid Wien verpflichtet. Der 19-Jährige wird von den Kraichgauern allerdings sofort für eine Saison an den polnischen Club Lech Danzig verliehen. Diesen Transfer bestätigte der frühere Hoffenheimer und aktuelle Rapid-Manager Andreas Müller am Freitag auf der Internetseite des österreichischen Traditionsclubs. In Danzig stehen mit dem Brasilianer Bruno Nazario und dem Serben Filip Malbasic bereits zwei weitere Hoffenheimer Leihspieler unter Vertrag.