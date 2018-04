Von Stefan Osterhaus

Berlin. Vielleicht erhalten sie ja schon heute (15.30 Uhr) einen Dämpfer, die Ambitionen der Hertha, am Ende der Saison weit vorn zu stehen: In der Champions League, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt. Bis vor wenigen Wochen hatte es noch danach ausgesehen, als könne die Berliner mit ihrem Coach Pal Dardai nichts so schnell von diesem Kurs abbringen, auf dem sie so unbeirrt unterwegs waren. Solide waren die Auftritte, respektabel die Ergebnisse, in der Rückrunde gehörte die Hertha zu den wenigen Mannschaften, die dem BVB einen Punkt abtrotzen konnten.

Doch nun geht es gegen Hoffenheim um die Verteidigung des dritten Ranges, die Konkurrenten heißen Gladbach und Leverkusen, zwei Teams, die über mehr Klasse verfügen als die Hertha, was vor allem Gladbach beim 5:0 gegen den Mitbewerber eindrücklich belegte. Nach den starken Defensivleistungen der Saison, hatte man eine solche Klatsche gar nicht mehr für möglich gehalten.

So kam es, dass in Berlin zwischenzeitlich schon der Dardaismus ausgerufen worden war. Denn Dardai feierte sein einjähriges Engagement in Berlin genau an jenem Tag, als die Geburtsstunde des Dadaismus sich zum 100. Mal jährte. Die Hoffnung auf eine dardaistische Epoche in Berlin war und ist groß. Denn er verspricht jene Stabilität, die der Hertha seit Jahren fehlte.

Seit Lucien Favre im Herbst 2009 entlassen wurde - es war nach einem 1:5 gegen Hoffenheim - hat kein Coach mehr überzeugt wie der Ungar, der mit der Hertha verbunden ist wie nur wenige andere. Im Sommer 1997 kam er mit 21 Jahren in den Klub; die Hertha war gerade in die Bundesliga aufgestiegen. Dardai, ein mehr als nur solider Mittelfeldspieler auf jener Position, die heute "Sechser" genannt wird, ist also nicht nur ein Garant für den Aufschwung und eine Ikone der Fans.

Er kennt den Klub so gut wie sonst nur der Manager Michael Preetz, ein alter Mannschaftskollege von damals. Dardai, Herthas Rekordspieler nach Bundesliga-Einsätzen, sicherte im letzten Jahr, nachdem er vom Nachwuchs- zum Proficoach befördert worden war, den Ligaerhalt - und nebenbei wohl auch den Job des Berliner Rekordtorschützen Preetz als Manager, mit dem das Team zweimal abstieg.

Dardai, der so ganz nebenbei die Sehnsucht nach einer Tradition stillt, die sich mal nicht auf Skandale und Meisterschaften aus den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts bezieht, ist weder Guru noch Visionär, sondern einer derjenigen, die Vernunft und Machbares zur Maxime erklärt haben und denen aus dieser Position zumindest für den Augenblick Erstaunliches gelingt. Denn geht es um die Qualität des gegenwärtigen Kaders, wäre ein Platz in der Champions League eher Wunder als Pflicht.

Zwar kommt Dardai zugute, dass der lange Zeit glücklose Preetz in den letzten beiden Jahren Spieler wie den Bayern Mitchell Weiser und Salomon Kalou verpflichtete, mit ihnen aber das Maximum zu erreichen, das ist bisher eine respektable Leistung des Trainers, von dem vor Saisonbeginn nicht viel mehr als der Klassenerhalt erwartet worden war.

Die eitlen Weltklasse-Ambitionen der Vergangenheit sind längst einem Pragmatismus gewichen, der dem Klub erkennbar gut tut. Sich mit Barca und Juve zu messen, das wäre sicher schön in dieser Stadt, die Ereignisse und Anlässe doch so zu schätzen weiß. Aber zur Not täte es fürs erste auch ein Rang in der Europa League. "Hertha BSC in der Champions League? Seid ihr denn bekloppt?", glossierte der Tagesspiegel im Bundesliga-Blog.

Coach Dardai jedenfalls schüttelte den Kopf, als ein paar Medienvertreter vorrechneten, dass es doch gut möglich sei, am Ende Dritter zu sein: "Ihr braucht einen Psychologen", sagte Dardai, der in diesem Moment erkennbar bei klarem Verstand, und wohl auch über die Statistik im Bilde war. Im Endspurt ist die Hertha schwach: In den letzten Jahren konnte sie bestenfalls eines der letzten sechs Spiele gewinnen.