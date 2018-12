Von Ulrike John und Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Die Abschlussurkunde als lizenzierter Fußballlehrer hat Julian Nagelsmann im Koffer, jetzt kann sich der jüngste Bundesliga-Trainer ganz auf den Abstiegskampf mit 1899 Hoffenheim konzentrieren. «Ich bin froh, dass ich nur noch an eine Sache denken kann», sagte der 28-Jährige vor der Partie des Tabellenvorletzten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Champions-League-Viertelfinalisten VfL Wolfsburg. Zumal Nagelsmann erstmal sein Personal sondieren muss: Die Kraichgauer plagen da einige Sorgen.

Das gilt vor allem für's Mittelfeld. Sebastian Rudy sitzt noch seine Rot-Sperre ab, Eugen Polanski fehlt nach der fünften Gelben Karte. Zudem haben Kapitän Pirmin Schwegler und Tobias Strobl Knieprobleme, ihr Einsatz ist gefährdet. Das gilt auch für Kevin Volland: Der Nationalstürmer leidet unter Adduktorenbeschwerden und konnte zuletzt nicht mit der Mannschaft trainieren. Erkältet sind außerdem die Abwehrspieler Jin-Su Kim und Ermin Bicakcic.

Nagelsmann musste diese Woche erstmal die 1:5-Klatsche von Stuttgart aufarbeiten. «Da gibt es keine Patentlösung. Wir haben am Sonntag einen klare Analyse unserer Fehler gemacht und die Emotionen bei Seite geschoben. Nur so kann es gehen», meinte er. Mit Wolfsburg kommt ein echtes Kaliber in die Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena. «Das ist eine Top-Mannschaft mit super Spielern», sagte Nagelsmann und verweist auf den 1:0-Sieg des VW-Clubs gegen KAA Gent. «Sie haben unter der Woche noch zusätzlich Selbstvertrauen getankt.»

Am Mittwochabend war Nagelsmann noch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt/Main ausgezeichnet worden. Als Zweitbester hatte er den Lehrgang beendet. «Zwischen Tür und Angel» habe er von seiner Abschlussnote 1,3 erfahren. «Das war gestern Abend nicht die ausgelassene Party, der Kopf ist einfach sehr voll.»

Unter seiner Regie hatten die Hoffenheimer zunächst einen klaren Aufwärtstrend gezeigt, der Rückschlag im Derby war allerdings deutlich. In Stuttgart musste sich Nagelsmann sogar Hohn und Spott anhören wegen seiner «Zettelwirtschaft». «Wenn du zu viel auf Zettel schaust, dann bekommst du Gegentore. Das ist das Problem», meinte VfB-Trainer Jürgen Kramny. Sein Hoffenheimer Kollege verteidigte die taktischen Anweisungen an die Spieler auf Papier als Kommunikationsmittel: «Es ist wenig Hokuspokus auf dem Zettel drauf.»

De facto liegt seine Mannschaft neun Spieltage vor Saisonende immer noch drei Punkte hinter Eintracht Frankfurt auf dem Relegationsplatz, sogar fünf hinter dem Tabellen-15. Darmstadt 98. «Es wird ein sehr schweres Spiel und wir müssen ganz sicher anders auftreten als in Stuttgart. Wir brauchen einen klaren Kopf», sagte Nagelsmann.

Für ihn gibt es am Samstag auch ein Wiedersehen mit einem guten Freund: Mit VfL-Profi Christian Träsch spielte der Hoffenheimer Coach einst in der Nachwuchsmannschaft von 1860 München, die beiden wohnten auch im «Löwen»-Internat. «Er ist nicht nur ein guter Fußballler, sondern auch ein toller Mensch», sagte Nagelsmann. Mit dem Ex-Hoffenheimer Luiz Gustavo verbindet ihn vor allem die Erinnerung, wie er einst neben dem Brasilianer nach dem Training an der Ampel stand: Gustavo im Luxusauto, Nagelsmann im Kleinwagen: «Damals hatte ich noch keine Chance», scherzte der 1899-Coach.