Zuzenhausen/Dortmund. (dpa-lsw) Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat vor dem Schlüsselspiel um die direkte Qualifikation für die Champions League gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) die Trainingsbelastung reduziert.

"Wir haben uns erlaubt, ein wenig die Intensität zu drosseln. In der Ruhe liegt die Kraft", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel am Freitag. Die Abwehrspieler Marcel Schmelzer und Sokratis hatten am Donnerstag pausiert, stehen aber gegen Hoffenheim zur Verfügung. Nicht dabei sein wird Erik Durm, der Probleme am Rücken hat.

Hoffenheim ist vor den letzten drei Spielen mit einem Punkt Vorsprung auf Dortmund Tabellendritter. Für TSG-Trainer Julian Nagelsmann und sein Team gab es Lob von Tuchel. "Ein sehr guter Trainer mit einem sehr guten Kader. Das ergibt in der Kombination das, was wir sehen. Sie haben das sehr gut gemacht", sagte der 43-Jährige, fügte aber an: "Wir fühlen uns bereit, sie zu schlagen."