Dortmund/Zuzenhausen. (dpa-lsw) Ein Schuss machte den Unterschied. Zum sechsten Mal scheiterte 1899 Hoffenheim als Fußball-Bundesligist im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Glücksschuss von Sebastian Kehl in der 107. Minute bescherte Borussia Dortmund am Dienstagabend ein schmeichelhaftes 3:2 (2:2, 1:2) nach Verlängerung. «Die Enttäuschung ist riesig. Aber wir können erhobenen Hauptes das Stadion verlassen», sagte Kapitän Andreas Beck zerknirscht. «Wir freuen uns generell über die Leistung», erklärte Trainer Markus Gisdol. Sein Team habe nach dem 1:4 in der Liga gegen Mönchengladbach alles abgeliefert, was es könne. Im Bundesliga-Alltag müssen die Kraichgauer am Sonntag in Köln antreten. Mit einem Auswärtssieg bliebe die TSG im Rennen um die internationalen Startplätze. «Wir müssen das Positive aus dem Spiel ziehen», forderte Gisdol. Nach der Dortmunder Führung durch Neven Subotic (19.) drehten Kevin Volland (21.) und Roberto Firmino (27.) die Partie. Pierre-Emerick Aubameyang sorgte für den Ausgleich (57.). Hoffenheim ließ in der Endphase der regulären Spielzeit und in der Verlängerung gute Chancen aus. «Es war ein schönes Tor von mir, aber das hilft auch nicht», meinte Volland. Dem Stürmer werden Abwanderungsgedanken nachgesagt, wenn 1899 in der nächsten Saison nicht international spielt.