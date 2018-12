Sinsheim. (dpa) Fußball-Zweitligist VfR Aalen hat Mittelfeldspieler Andreas Ludwig von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 23-Jährige spielte seit 2009 für die Kraichgauer, für die er jedoch lediglich sechs Bundesligaspiele absolvierte. In der Rückrunde der vergangenen Saison war Ludwig, der in Hoffenheim einen Vertrag bis Sommer 2015 besaß, an den TSV 1860 München ausgeliehen.