Zuzenhausen. (awi) Gewohnt gut gelaunt und locker präsentierte sich Julian Nagelsmann am Donnerstag beim Mediengespräch. Kein Wunder, denn mit einem Heimerfolg gegen Außenseiter Ingolstadt könnte die TSG 1899 Hoffenheim einen weiteren großen Schritt zur Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb machen. Nagelsmann am Donnerstag über ...

> ... die Favoritenrolle gegen Ingolstadt: "Es ist schön, wenn uns die Medien vor einem Spiel gegen Ingolstadt als Favoriten wahr nehmen. Das war in der vergangenen Saison noch nicht so (schmunzelt). Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal ob wir im Vorfeld favorisiert werden oder nicht. Wir wollten auch in München gewinnen."

> ...zum Millionen-Angebot aus China für Sandro Wagner: "Ich bin froh darüber, dass er den sportlichen Wettkampf annimmt. Ohne despektierlich gegenüber der chinesischen Liga reden zu wollen, aber das Niveau in der Bundesliga ist schon ein Teil höher. Ich hoffe, dass Sandro die Birne jetzt frei hat."

> ... die gestiegene Erwartungshaltung im Umfeld: "Die Mannschaft geht mit dem Druck sehr gut um. Das liegt vor allem daran, dass wir intern weder die Tabelle noch das internationale Geschäft zum Thema machen. Was wir tun, ist über Inhalte und deren Umsetzung zu sprechen. Das treibt uns um und an."

> ... die Taktik der Ingolstädter und Trainer Maik Walpurgis: "Was ich gesehen habe, ist, dass sie mit vielen langen Bällen operieren, um das Mittelfeld zu überbrücken. Dann gehen sie mit viel Personal auf den zweiten Ball. Ingolstadt ist körperlich sehr präsent und versucht schnell, ins Pressing und Gegenpressing zu kommen. Das ist schwer zu verteidigen. Sie haben sich unter Maik Walpurgis deutlich weiterentwickelt. Ich kenne ihn persönlich nicht, habe von ihm bisher aber nur sehr Gutes gehört." Foto: APF