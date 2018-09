Stuttgart. (dpa/lsw) Die Stuttgarter Kickers haben Alessandro Abruscia von der TSG 1899 Hoffenheim II verpflichtet. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger erhält beim Fußball-Drittligisten einen Einjahresvertrag. Der gebürtige Waiblinger spielte schon von 2008 bis 2012 bei den Kickers. «Ich bin froh, dass sich Sandro entschieden hat, zu uns zurückzukehren. Entweder verstärkt er unser Oberliga-Team und kümmert sich parallel um seine berufliche Karriere oder er schafft den Sprung in die Profimannschaft, was ich ihm durchaus zutraue», sagte Kickers-Sportdirektor Michael Zeyer am Dienstag.