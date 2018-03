Frankfurt/Main. (dpa) Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl muss für seine «Pisser»-Beleidigung in Richtung von Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann 5000 Euro bezahlen. Dies hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag entschieden. Das Gremium wertete die Aussage während des Bundesliga-Spiels zwischen beiden Teams am 17. März als unsportliches Verhaltens.

Eberl war beim 3:3 an der Seitenlinie mit Nagelsmann aneinandergeraten und hatte den Hoffenheimer «Du kleiner Pisser» genannt. Dies hatten sowohl Gladbach als auch Eberl selbst bestätigt, nachdem die Worte bei Fernsehaufzeichnungen zu hören gewesen waren. Borussias Sportdirektor hatte sich bereits nach der Partie für sein Verhalten entschuldigt: «Ich war sehr emotional und habe etwas gesagt, was sich nicht gehört.» Das Urteil ist rechtskräftig.