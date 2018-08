Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Langeweile geht anders. Seit Julian Nagelsmann das Zepter bei den Blauen schwingt, ist immer etwas geboten. Gegen Ende des Trainingslagers (29. Juli bis 5. August) im oberösterreichischen Windischgarsten sorgte der Cheftrainer der TSG 1899 Hoffenheim für Furore, als er kess im Hinblick auf die neue Spielzeit 2018/19 formulierte: "Die Krönung wäre der Meistertitel." Nagelsmann, das ist seine Art, prescht ganz gerne mal nach vorne. Alles hängt maßgeblich mit seinen großen Ambitionen zusammen. Der 31-Jährige ordnet dem sportlichen Erfolg alles unter - und eines ist sonnenklar: Auch die persönliche Abschiedstournee vor dem Wechsel 2019 zu RasenBallsport Leipzig soll möglichst attraktiv und ertragreich verlaufen.

In eine ähnliche Kerbe schlug dieser Tage Manager Alexander Rosen, als er in einem Sportbild-Interview über "Hoffes" Ziele bei der historischen Champions-League-Premiere sagte: "Wir treten nicht an, um die Hymne zu hören und drei schöne Stadien zu sehen. Wir sind maximal ehrgeizig. Wir wollen einen Abdruck in Europa hinterlassen."

Doch vor den ersten wichtigen Daten - DFB-Pokalspiel am 18. August beim 1. FC Kaiserslautern, Bundesliga-Auftakt am 24. August beim FC Bayern München und der Auslosung für die Gruppenphase der Königsklasse am 30. August - wollen sich die "Nagelsmänner" am morgigen Samstag (15.30 Uhr, Rhein-Neckar-Arena) bei der offiziellen Saisoneröffnung und Generalprobe bestmöglich präsentieren.

Gegner wird Sociedad Deportiva Eibar aus der spanischen Primera División sein. Wenn man so will, ein ähnlicher Emporkömmling wie die Hoffenheimer: 2014 stiegen die Basken erstmals in Spaniens höchste Liga auf, in der abgelaufenen Saison landeten die Blau-Roten aus der 27.000 Einwohner zählenden Provinzstadt auf einem beachtlichen neunten Rang.

Einen besonderen Bezug zu SD Eibar hat der langjährige Real- und Bayern-Star Xabi Alonso. Als der Klub die sportliche Sensation vor vier Jahren perfekt machte, bedurfte es eines Spendenaufrufs, um das Mindestvermögen in Höhe von 2,1 Millionen Euro für die spanische Beletage aufbringen zu können. Xabi Alonso stieg sodann aus alter Verbundenheit, hier hatte seine Profikarriere 2000/2001 ihren Anfang genommen, bei Sociedad Deportiva als Aktionär ein. Außerdem hatte Alonsos Vater Periko von 1995 bis 1998 Eibar in der zweiten Liga trainiert.

Unabhängig vom letzten Testspiel der Vorbereitungsphase gab der Kraichgauklub am Donnerstag bekannt, dass Philipp Ochs (21) wie erwartet ausgeliehen wird. Die TSG verlängerte den Vertrag mit dem Wertheimer bis 2020, so dass die Basis für ein neuerliches Leihgeschäft gelegt worden war. Der deutsche A-Jugend-Meister von 2014 und U 21-Nationalspieler wechselt ab sofort für eine Saison zu Aalborg BK, dem letztjährigen Dritten der dänischen Superliga. "Philipp kann sich dort auf sehr hohem Niveau präsentieren und wichtige Erfahrungen sammeln", so Rosen. Die Hoffenheimer Verantwortlichen setzen auf dieses Modell, das beispielsweise im Fall von Kevin Akpoguma (Fortuna Düsseldorf) oder Joelinton (Rapid Wien) Früchte getragen hat.

Trotz des schlechten Rasenzustands im Sinsheimer Stadion - kein Wunder angesichts der Dauerhitze - soll den Fans am Samstag so manches Schmankerl geboten werden. Die Tageskassen öffnen von 11 bis 20 Uhr, um Tickets gegen Eibar, Heim- und Auswärtskarten für die Bundesliga kaufen und Plätze der Dauerkarteninhaber für die Champions League wandeln zu können.

Pünktlich zur Saisoneröffnung wird die DVD "Zehn Jahre Bundesliga - der Film" für zehn Euro angeboten. Sky-Sportkommentator und Filmemacher Klaus Veltman hat sich angesichts des TSG-Jubiläums auf Spurensuche begeben. Herausgekommen ist ein kurzweiliger, zweistündiger Streifen.