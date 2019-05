Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Die TSG 1899 Hoffenheim rüstet sich für die nahe Zukunft und die Nagelsmann-Nachfolge unter dem künftigen Trainer Alfred Schreuder (46): Am Mittwochnachmittag bestätigte „Hoffe“ die Verpflichtung von Konstantinos Stafylidis vom Liga-Rivalen FC Augsburg, der ablösefrei in den Kraichgau wechselt und dort einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet hat. Der 25-jährige, griechische Nationalspieler soll den zu Borussia Dortmund abwandernden Nico Schulz ersetzen. Für Schulz (Vertrag bis 2021) wird Hoffenheim eine Ablösesumme von 25,6 Millonen Euro (wir berichteten) kassieren, für den zu Bayer 04 Leverkusen weiterziehenden Mittelfeld-Regisseur Kerem Demirbay werden sogar 32 Millionen Euro fällig.

Die TSG bastelt demnach mit Akribie am neuen Kader. Manager Alexander Rosen verspricht sich frische Impulse durch das interessante Profil von Stafylidis, der auch schon Erfahrung bei Stoke City in der Premier League sowie beim FC Fulham in der zweiten englischen Liga sammeln durfte. „Stafy kann als Außenspieler sowohl defensiv in einer Vierer-Kette als auch eine Position weiter vorne agieren, wenn wir mit drei Spielern aufbauen“, hebt Manager Alexander Rosen die Variabilität des konsequenten Zweikämpfers und starken Linksfußes hervor.

Der in der Hafenstadt Saloniki geborene Stafylidis freut sich aufs TSG-Umfeld. „Ich will hier wie so viele Spieler in der Vergangenheit mein persönliches Topniveau erreichen und ich versichere, dass ich ab dem ersten Tag mein Herz dafür auf den Platz legen werde“, wird der Mann aus Hellas zitiert, mit dem der FCA gerne verlängert hätte.

„Hoffe“ wird sich personell weiter verändern. Jüngsten Spekulationen zufolge soll der Togoer und Stürmer Ihlas Bebou (25, Hannover 96) nicht Borussia Mönchengladbach, sondern eben Hoffenheim als nächste Karrierestation bevorzugen. Wie die RNZ am Mittwoch aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, sind hingegen sowohl das englische Talent Martell Taylor-Crossdale (19) vom FC Chelsea London als auch der junge Niederländer Michel Vlap (21) vom SC Heerenveen kein Thema beim ambitionierten Dorfverein. Dies hatte am Dienstag das Fachmagazin kicker gemutmaßt, zumal Vlap als offensiver Mittelfeldspieler gilt und "Hoffes" künftiger Cheftrainer Alfred Schreuder (46), derzeit noch Assistenztrainer bei Ajax Amsterdam, die Marktsituation in der Ehrendivision aus dem Effeff kennt.

Dafür wird gerätselt, welcher aktuelle Profi „Hoffe“ noch verlassen könnte. Neben Nadiem Amiri (Vertrag bis 2020) besitzt Florian Grillitsch (2021) eine Ausstiegsklausel.

